Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γερμανικός στρατός σταματά τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κινεζικής κατασκευής λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

Τα εν λόγω συστήματα, που χρησιμοποιούνταν κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα αντικατασταθούν από αντίστοιχα ευρωπαϊκής τεχνολογίας.

Η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής αυτάρκειας των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων μέσω εξατομικευμένων αξιολογήσεων κινδύνου.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι δεν υφίσταται καθολική απαγόρευση για προϊόντα συγκεκριμένων χωρών, αλλά εξετάζονται οι κίνδυνοι από ενσωματωμένους αισθητήρες.

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Ο γερμανικός στρατός δεν θα χρησιμοποιεί πλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κινεζικής κατασκευής, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στους κόλπους των δυτικών ενόπλων δυνάμεων ότι αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια και να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η χρήση drones κινεζικής κατασκευής επιτρεπόταν προηγουμένως ως μια οικονομικά αποδοτική λύση για σκοπούς εκπαίδευσης και εξάσκησης σε στόχους. Πλέον, τα εν λόγω μέσα θα αντικατασταθούν από ευρωπαϊκά προϊόντα.

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«Προκειμένου να ενισχυθεί η αυτάρκεια και η τεχνολογική κυριαρχία της Bundeswehr (γερμανικές ένοπλες δυνάμεις), δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον μοντέλα κινεζικής κατασκευής», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν υφίσταται καθολική απαγόρευση στη χρήση συστημάτων από συγκεκριμένες χώρες, προσθέτοντας ότι η απόφαση βασίζεται σε εξατομικευμένες αξιολογήσεις κινδύνου, με στόχο τη διασφάλιση της στρατιωτικής ασφάλειας, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και των δεδομένων.

Την είδηση ​​για αυτή την αλλαγή μετέδωσε αρχικά το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Σύμφωνα με το Spiegel, οι τοπικοί διοικητές είχαν λάβει άδεια να προμηθεύονται τα εν λόγω drones στο πλαίσιο μιας στρατηγικής του 2024, η οποία περιλάμβανε μια «λευκή λίστα» εγκεκριμένων συστημάτων.

Σε αυτήν περιλαμβάνονταν αρκετά μοντέλα της κινεζικής εταιρείας DJI —του μεγαλύτερου κατασκευαστή drones παγκοσμίως. Η DJI έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τα drones της δεν ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια.

Μάλιστα, τον Μάιο, η εταιρεία ενημέρωσε Αμερικανούς νομοθέτες ότι, κατόπιν ανεξάρτητης αξιολόγησης, «δεν βρέθηκαν ενδείξεις διαβίβασης δεδομένων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η κινεζική πρεσβεία στο Βερολίνο, καθώς και τα υπουργεία Εμπορίου και Εξωτερικών της Κίνας, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

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Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο οχημάτων της κινεζικής εταιρείας BYD σε αεροπορική βάση τους στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο, η Πολωνία απαγόρευσε την είσοδο οχημάτων κινεζικής κατασκευής σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι αισθητήρες τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δεν επιβάλλει γενική απαγόρευση σε οχήματα από συγκεκριμένες χώρες ή κατασκευαστές.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στα σύγχρονα οχήματα θεωρούνται δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια· ως εκ τούτου, η πρόσβαση σε ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να περιορίζεται, όπου κρίνεται απαραίτητο.

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