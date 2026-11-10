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Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου δεσμεύτηκε να μεσολαβήσει ώστε να πραγματοποιηθεί το αίτημα του παίκτη στο κέντρο όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια.

Η Πέγκυ Ζήνα ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση, δηλώνοντας ότι περιμένει με χαρά τον θαυμαστή της για να γνωριστούν από κοντά.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στη μακροχρόνια φιλία της με την παρουσιάστρια και στις προσωπικές της εμπειρίες από τον χώρο του θεάματος.

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Η αυθόρμητη απάντηση ενός παίκτη του The Chase που ζει στη Λιβαδειά Βοιωτίας σχετικά με την Πέγκυ Ζήνα, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Μαρία Μπεκάτωρου τον ρώτησε τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα σε περίπτωση που κερδίσει, εκείνος της είπε χωρίς το σκεφτεί ότι θέλει να κλείσει ένα πρώτο τραπέζι στην αγαπημένη του, τραγουδίστρια που δεν είναι άλλη από την Πέγκυ Ζήνα.

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Η Μαρία Μπεκατώρου απάντησε τότε ότι, επειδή τη γνωρίζει προσωπικά θα μεσολαβήσει ώστε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του: «Τη λατρεύω. Επειδή η Πέγκυ μας βλέπει, θα κανονίσουμε ένα τραπέζι στο μαγαζί της γιατί είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι».

Τελικά ο παίκτης κατάφερε να κερδίσει μόλις 600 ευρώ με τη Μαρία Μπεκατώρου όμως να τον καθησυχάζει για το τραπέζι στο Μezzo Athens όπου εμφανίζεται με επιτυχία εδώ και τέσσερα χρόνια η Πέγκυ Ζήνα.

Πέγκυ Ζήνα: «Μαζί ξεκινήσαμε με τη Μαρία»

Το βράδυ της Δευτέρας, η HuffPost εντόπισε την Πέγκυ Ζήνα αμέσως μετά τη φιλανθρωπική της εμφάνιση για το Σωματείο Φλόγα- και αυτός ήταν ο λόγος που δεν είχε παρακολουθήσει το επεισόδιο.

Η Πέγκυ Ζήνα εμφανίζεται στο Mezzo Athens κάθε Τετάρτη και Σάββατο.

«Τον περιμένω με πολλή χαρά» απάντησε αμέσως η Πέγκυ για τον παίκτη του The Chase που κατάφερε να κερδίσει αμέσως τη συμπάθεια της παρουσιάστριας. «Την αγαπώ τη Μαρία πολύ. Ξεκινήσαμε μαζί, έχουμε περάσει από την πειθαρχία των Καλογραιών στη σχολική μας ηλικία. Εκεί αποκτήσαμε και την παιδεία να κινούμαστε σε αυτόν τον χώρο με υπομονή».

«Όσο για τον φανατικό φίλο μου τον καλώ έτσι κι αλλιώς να μου ερθει να γνωριστούμε και από κοντά!» καταλήγει η πετυχημένη τραγουδίστρια, που θα πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερη εμφάνιση στο MadWalk 2026 στις 23 Νοεμβρίου.

«Δεν έχω κρύψει την αλήθεια μου»

Σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες μέρες στις τηλεοπτικές κάμερες, η Πέγκυ Ζήνα παραδέχτηκε: «Στη σκηνή δεν έχω κρύψει την αλήθεια μου. Έχω κρυφτεί από φόβο, δηλαδή έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτό τον χώρο, με τον τρόπο που λειτουργεί. Εκτός σκηνής πάντα ξεχνάω τον λόγο που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Λέω “τι δουλειά έχω εγώ με όλους αυτούς που συναναστρέφομαι και είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά της σόουμπιζ γενικότερα”. Με αυτούς έχω βρεθεί πολλές φορές απέναντι ψυχικά».



