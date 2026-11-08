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Στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, ο δράστης άνοιξε πυρ κατά πολιτών, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκαέξι ακόμη ατόμων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον τραυματισμό του.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι αρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση του δράστη με ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές αντιλήψεις.

Η Πολωνία κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος, καθώς οι ερευνητές αναζητούν τα ακριβή κίνητρα και την προέλευση του οπλισμού που χρησιμοποίησε ο δράστης.

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Νέα, σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτονται για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, με πρωταγωνιστή τον 24χρονο Michal Oksinski. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, ο νεαρός φέρεται να δολοφόνησε πρώτα τους γονείς και την αδελφή του στο οικογενειακό τους διαμέρισμα και στη συνέχεια να μετέβη οπλισμένος στο κέντρο της πόλης, όπου άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών.

Ο συνολικός απολογισμός των επιθέσεων ανέρχεται σε εννέα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των τριών συγγενών του δράστη, ενώ αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

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Οι γονείς και η 21χρονη αδελφή του 24χρονου βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμα της οικογένειας στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την Κρακοβία.

❗️❗️❗️ Dramatyczne sceny na krakowskim Rynku Głównym! Napastnik strzelał z samochodu do przypadkowych ludzi. Zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony przez funkcjonariuszy i trafił do szpitala. Na miejscu trwa dramatyczna akcja służb, a do rannych skierowano śmigłowiec LPR. November 7, 2026

Όπως μεταδίδει το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενο ανεπίσημες πηγές που έχουν γνώση της έρευνας, ο Michal Oksinski φέρεται να σκότωσε τα τρία μέλη της οικογένειάς του ενώ κοιμούνταν. Πρόκειται για τον 53χρονο πατέρα του, την 52χρονη μητέρα του και την 21χρονη αδελφή του. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών κάνουν λόγο για τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν οι πληροφορίες για την 21χρονη αδελφή του δράστη, η οποία ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko. Η νεαρή είχε επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι στην Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να περάσει χρόνο με τους γονείς της. Δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτή η επίσκεψη θα κατέληγε σε τραγωδία.

Ποιος είναι ο 24χρονος Michal Oksinski

Ο 24χρονος Michal Oksinski καταγόταν από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και, σύμφωνα με δημοσιεύματα πολωνικών μέσων ενημέρωσης, είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας.

Οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής σκιαγραφούν έναν νεαρό που δεν είχε δώσει εμφανή σημάδια της βίαιης συμπεριφοράς που αποδίδεται πλέον σε αυτόν. Γείτονες αναφέρουν ότι ήταν ήσυχος, χαιρετούσε τους ενοίκους της πολυκατοικίας και δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα.

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Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι δεν είχαν παρατηρήσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους κάνει να υποψιαστούν ότι ήταν ικανός να προχωρήσει σε μια τόσο αιματηρή επίθεση.

Την ίδια στιγμή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διακινηθεί φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν τον 24χρονο. Ωστόσο, η γνησιότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ούτε από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης ούτε από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το ιδεολογικό προφίλ του δράστη. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει κάνει λόγο για ενδείξεις επιρροής από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές αντιλήψεις, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάσταση της υπόθεσης εξακολουθεί να διερευνάται.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michal Oksinski. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης εάν έδρασε αποκλειστικά μόνος του, καθώς και εάν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στη δολοφονία των συγγενών του και στο αιματοκύλισμα που ακολούθησε στην Κρακοβία.

Από τη δολοφονία της οικογένειάς του στην αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 24χρονος φέρεται να σκότωσε αρχικά τον πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή του και στη συνέχεια εγκατέλειψε την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι με αυτοκίνητο που ήταν δηλωμένο στο όνομα του πατέρα του, με προορισμό την Κρακοβία.

Λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο Michal Oksinski έφτασε με το όχημά του στην κεντρική πλατεία Rynek Główny, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα και δημοφιλή τουριστικά σημεία της Πολωνίας.

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Εκεί άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον περαστικών, προκαλώντας σκηνές τρόμου και πανικού. Κάτοικοι και επισκέπτες έτρεχαν να προστατευτούν, αναζητώντας καταφύγιο σε καταστήματα, εστιατόρια και γειτονικά κτίρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των πολωνικών Αρχών, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ 16 τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ ηρωική ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού ο οποίος -αν και τραυματισμένος από τα πυρά του δράστη-, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να αποτρέψει να χαθούν περίσσοτερες ανθρώπινες ζωές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτούν και τα ευρήματα από το σπίτι της οικογένειας στην Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επτά όπλα, ενώ οι τρεις νεκροί συγγενείς του 24χρονου έφεραν τραύματα που, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση, προκλήθηκαν από πυροβολισμούς.

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Παράλληλα, πολωνικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Michal Oksinski διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής και φέρεται να είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή. Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο νεαρός χρησιμοποίησε όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, αλλά και να εξακριβώσουν την προέλευση του οπλισμού που είχε στην κατοχή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Κρακοβία. Στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εντοπίστηκαν επίσης πολλά όπλα και πυρομαχικά.

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Clearer Video Of Polish Police Taking Down Krakow Terrorist Shooter 👀 https://t.co/pKlHJsPnAY — fazemaxx (@Fazemaxxmore) November 8, 2026

Η χρονική ακολουθία των γεγονότων, με την οικογενειακή δολοφονία να προηγείται του μακελειού στο κέντρο της Κρακοβίας, αποτελεί ένα από τα βασικότερα σκέλη της έρευνας. Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 24χρονου, αλλά και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στο οικογενειακό διαμέρισμα πριν από την αναχώρησή του.

Διήμερο εθνικό πένθος στην Πολωνία – «Τρομοκρατική» χαρακτήρισε την επίθεση ο Τουσκ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Πολωνία μετά την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία, με τη χώρα να κηρύσσει διήμερο πένθος στη μνήμη των θυμάτων.

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Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις ακροδεξιές και ριζοσπαστικές πεποιθήσεις που φέρεται να είχε ο δράστης. Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο σημείο της επίθεσης, ο Ντόναλντ Τουσκ υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού, δηλώνοντας: «Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ στην Πολωνία μια υπόθεση τόσο ριζοσπαστικής τρομοκρατίας. Έτσι πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή τη φρικτή επίθεση κατά της ζωής ανθρώπων εδώ, στην Κρακοβία».

Η έρευνα των πολωνικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικά ζητούμενα την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων του 24χρονου, την εξακρίβωση της προέλευσης των όπλων και τη διαπίστωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και εκτελέστηκε η επίθεση.

Με πληροφορίες από BBC, ABC News

Πηγή φωτογραφιών: Reuters