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Ο 25χρονος δράστης συνελήφθη από τις αρχές έπειτα από ανταλλαγή πυρών, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να διακατέχεται από ακροδεξιές πεποιθήσεις, ενώ στο όχημά του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

Ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο δράστης δεν υπήρξε ποτέ στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων.

Οι πολωνικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στον χώρο της επίθεσης και στην οικία του δράστη, ενώ ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε πένθος έως την ερχόμενη Τετάρτη.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της χώρας καταδίκασαν το τραγικό συμβάν και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα θύματα και τις οικογένειές τους.

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Ως τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Καμίζ, την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο της Κρακοβίας και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, η πολωνική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις. Ο υπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για ενότητα σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίτερα σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 25χρονος Πολωνός άρχισε να πυροβολεί εναντίον περαστικών, προτού συλληφθεί έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας.

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Stanowczo dementuję informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, że zamachowcem, który dokonał dziś ataku w Krakowie był żołnierz Wojska Polskiego. Mężczyzna nie był i nie jest żołnierzem WP i nigdy nie mial nic wspólnego z wojskiem. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 7, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης έχει ακροδεξιές πεποιθήσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς τραυματίστηκε από πυρά κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψή του. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Όπως πρόσθεσε, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας. Έρευνες πραγματοποιούνται τόσο στον χώρο της επίθεσης όσο και στην οικογενειακή κατοικία του 25χρονου.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, ο δήμαρχος της Κρακοβίας ανακοίνωσε την κήρυξη πένθους στην πόλη έως την ερχόμενη Τετάρτη.

Η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση παραμένει αποκλεισμένη από τις πολωνικές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και εκτεταμένη, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, στην κεντρική πλατεία προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, με σκοπό να συνδράμει στη διαχείριση της κατάστασης και στη μεταφορά των τραυματιών.

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Την επίθεση καταδίκασε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, κάνοντας λόγο για «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς» και αναφέροντας ότι ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σημείωσε ότι η αστυνομία εξετάζει το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ εξήρε την άμεση αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων.

Τη συμπαράστασή του στα θύματα και τις οικογένειές τους εξέφρασε και ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι. «Η σκέψη μου βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένει πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα.

«Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα (…). Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», έγραψε ο Ναβρότσκι στο X.

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🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random https://t.co/fMmHsVY8Bv — Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026

Τις στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση περιέγραψε γυναίκα που βρισκόταν σε ξενοδοχείο της Κρακοβίας, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Όπως δήλωσε, οι ένοικοι άκουσαν τους πυροβολισμούς μέσα από τα δωμάτιά τους, χωρίς αρχικά να αντιληφθούν τι ακριβώς είχε συμβεί. Η κατάσταση έγινε σαφής όταν δέχτηκαν τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, με το οποίο ενημερώθηκαν ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς από δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς», ανέφερε η αυτόπτης μάρτυρας.

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Στη συνέχεια, όπως πρόσθεσε, οι πελάτες του ξενοδοχείου έλαβαν οδηγία να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Με πληροφορίες από Reuters

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