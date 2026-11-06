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Ο ίδιος περιγράφει τον πρώην πρωθυπουργό ως έναν αυθεντικό ηγέτη που προσεγγίζει τη νεολαία μέσω ενός σύγχρονου μοντέλου επικοινωνίας.

Παράλληλα, ο κ.

Καραμέρος θέτει κρίσιμα διλήμματα για τις επερχόμενες εκλογές, επικεντρώνοντας την κριτική του στην ακρίβεια και στη διαφθορά.

Τέλος, προτείνει την αναβάθμιση της λειτουργίας της Βουλής ώστε να γίνει πιο ελκυστική και ουσιαστική για τους πολίτες.

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Ο Γιώργος Καραμέρος, που δηλώνει πλέον στέλεχος της ΕΛΑΣ καθώς έχει παραιτηθεί πλέον από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει στη HuffPost ότι «ξεβολεύεται» και ρίχνεται σε μία νέα πολιτική, εκλογική και προσωπική μάχη, χωρίς να κρύβει ότι στόχος του είναι να επιστρέψει στη Βουλή – πάντοτε ως βουλευτής στην Ανατολική Αττική. Αφήνει το «παλιό καράβι», όπως λέει χαρακτηριστικά, και παίρνει θέση δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέντευξή του στον Αντώνη Φουρλή μιλά για ένα νέο μοντέλο Επικοινωνίας που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με την ευκαιρία της επίσκεψης Τσίπρα στο Παρίσι, με τον ίδιο σε διαφορετικό ρόλο, καθώς απευθύνεται μέσω των Social Media στο ευρύτερο πολιτικό-εκλογικό ακροατήριο. Και στο σημείο αυτό, ο Γιώργος Καραμέρος «βγάζει τίτλο»…

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«Τα καράβια μου καίω»

Ο Καραμέρος θυμίζει …τους Ισπανούς της Λατινικής Αμερικής, που κατέστρεφαν τα πλοία τους για να μην υπάρχει γυρισμός. Λέει και υπογραμμίζει, ότι είναι «πολύ αποφασισμένος». Θεωρεί ότι το «παλιό καράβι» (βλέπε ΣΥΡΙΖΑ) είχε κλείσει τον κύκλο του.

«Δεν μετατοπίστηκα ιδεολογικά», τονίζει. Η απόφαση όμως είναι δύσκολη, καθώς κοστίζει σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, παραδέχεται. Τονίζει ότι για τον ίδιο ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ρεαλιστής. Εκτιμά ότι ο κύκλος του κλείνει στις επόμενες εκλογές, στις πρώτες ή στις δεύτερες. Σέβεται τις προσπάθειες των πρώην συνοδοιπόρων του… Οι προοδευτικές δυνάμεις, λέει, θα συναντηθούν. Αν δεν γίνει με συνενόηση, θα το βάλει στο τραπέζι ο ελληνικός λαός.

Ο Τσίπρας στο Παρίσι

Στην ερώτηση σχετικά με την διαφορετική εικόνα που έδειξε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ευρισκόμενος στο Παρίσι, όπου ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο στα οποία περπατά και «μεταδίδει» ανάμεσα σε διαδηλωτές – θυμίζοντας και ρεπόρτερ μπροστά στην κάμερα, ο Γιώργος Καραμέρος απαντά λέγοντας ότι «βλέπει» ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας. Φέρνει τον πρώην πρωθυπουργό πιο κοντά στους νέους και στις συνήθειές τους στο Instagram, εκτιμά ο ίδιος.

«Καλωσορίζω τον αληθινό Αλέξη Τσίπρα», λέει. «Δεν είναι boomer, δεν είναι cringy και είναι ένας κανονικός άνθρωπος.»

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Στις συγκεντρώσεις της ΕΛΑΣ στην Ανατολική Αττική, ο Γιώργος Καραμέρος δηλώνει ότι βλέπει πολλούς νέους ανθρώπους. Αναζητούν έναν ηγέτη που θέλει να μειώσει τις ανισότητες, να λύσει το στεγαστικό και να ακούσει τη νεολαία, συμπληρώνει.

«Άλλο Τραμπ – άλλο Μητσοτάκης»

Ο Γιώργος Καραμέρος θέτει τα δικά του εκλογικά διλήμματα (και της ΕΛΑΣ) ευθέως. «Διαφθορά ή εντιμότητα; Αισχροκέρδεια ή συγκράτηση των τιμών και αύξηση του εισοδήματος;» Αυτά είναι, λέει, τα διλήμματα των εκλογών.

Για τον τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει ότι δεν ξέρει, αν είναι «playmaker ή αρχιερέας της διαφθοράς», όμως απαντά καθαρά ότι «άλλο Τραμπ – άλλο Μητσοτάκης». Προειδοποιεί ότι, αν συνεχιστεί η ανοχή, η χώρα γυρίζει πριν από το 2009-10.

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Επιχειρηματολογεί με την ακρίβεια, το στεγαστικό και τα καρτέλ. Συγκρίνει τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη με την τετραετία Τσίπρα. Για τη Νέα Δημοκρατία, λέει, είναι σαν η ιστορία να ξεκινά το 2015 και να ξεχνάει το παρελθόν.

Ηγέτης, Βουλή και ανοιχτές πόρτες

Η ΕΛΑΣ είναι, κατά τον Καραμέρο, «συμμαχία της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας». Οι πόρτες μένουν ανοιχτές. Δεν κρύβει ότι το κόμμα στηρίζεται σε ένα πρόσωπο. «Η προοδευτική παράταξη καθορίζεται από τους ηγέτες της», λέει. Αναφέρει Τρικούπη, Γεώργιο και Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Τσίπρας, κατά τον ίδιο, είναι ο τελευταίος ενεργός και «αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία».

Στρέφει το βλέμμα και στο κοινοβούλιο. Η επίκαιρη ερώτηση γίνεται σε άδεια αίθουσα, περιγράφει. Η επόμενη Βουλή πρέπει να δει σοβαρά τον κανονισμό της. Στόχος είναι να γίνει ελκυστική για τους πολίτες και όχι να βολεύει τους βουλευτές.

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Για το εκλογικό αποτέλεσμα δεν υπερβάλλει. «Το παιχνίδι είναι ανοιχτό», λέει. Και προσθέτει ότι είναι μια πολύ κρίσιμη υπόθεση, όπου πρέπει να ψηφίσουν όλοι.

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