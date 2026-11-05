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Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Libération, ο κ.

Τσίπρας ανέλυσε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και υπερασπίστηκε τις επιλογές της διακυβέρνησής του κατά την περίοδο 2015-2019.

Κατά την παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους κομμάτων της Αριστεράς, των Οικολόγων και των Σοσιαλιστών.

Οι συζητήσεις εστίασαν στην ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης στην Ευρώπη με επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη.

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Στο Παρίσι βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, συμμετέχοντας σε διαδήλωση και εκφράζοντας τη στήριξή του στους νέους, τα συνδικάτα και τον γαλλικό λαό, με αιχμή την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημοσίευσε βίντεο από την παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα, συνοδεύοντάς το με μήνυμα αλληλεγγύης, ενώ παραχώρησε και συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα «Libération», όπου αναφέρθηκε τόσο στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία όσο και στην περίοδο της δικής του διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

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«Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ». Aυτό επισημαίνει σε ανάρτησή του από τη γαλλική πρωτεύουσα – όπου και συμμετείχε στη διαδήλωση – ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Τόσο στην ανάρτησή του, όσο και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Libération», μιλά για τη γαλλική πραγματικότητα, καθώς «η Γαλλία υπήρξε πάντα ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διπλή, όπως αναφέρει, απειλή, αφενός από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, αφετέρου από την πιθανότητα να έρθει στην εξουσία η ακροδεξιά.

Για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα και τη διακυβέρνηση 2015 -2019 εξηγεί ότι επέλεξε «αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος, να διατηρήσω την Ελλάδα στην ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα τους πιο ευάλωτους και, κατά κάποιον τρόπο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ. Δεν το μετανιώνω καθόλου». Εξ άλλου, προσθέτει, «η εναλλακτική θα κόστιζε πολύ περισσότερο στις κοινωνικές δυνάμεις που θέλω να εκπροσωπώ, που εκπροσωπεί η Αριστερά: στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζομένους και στους νέους». Ενώ σε όσους επέκριναν αυτή την επιλογή, απαντά ότι «η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυση της Ευρώπης, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς. Ας το σκεφτούν, λοιπόν, όσοι με επικρίνουν! Είναι λογικό να συντασσόμαστε με τις επιδιώξεις της Ακροδεξιάς; Όχι!».

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στο Παρίσι, συνοδευόμενος από τον διπλωματικό σύμβουλό του, Δημήτρη Παπαγεωργίου, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Olivier Faure, την εθνική γραμματέα των Οικολόγων, Marine Tondelier, τον εθνικό γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Fabien Roussel, και τη βουλευτή και συνιδρύτρια του L’Après, Clémentine Autain. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής για την Ευρώπη, με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή δημοκρατία και ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε, όμως, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, η συνάντησή του με τη Sophie Binet, γενική γραμματέα της CGT, μίας από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας,

Ενώ συναντήθηκε στην Εθνοσυνέλευση, τέλος, με τη Marietta Karamanli, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Συνεργαζόμενων και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γαλλίας – Ελλάδας, και τον Jean-Louis Roumégas, βουλευτή των Οικολόγων, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Οικολόγων και Κοινωνικής Αριστεράς και αντιπρόεδρο της Ομάδας Φιλίας. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Alexis Corbière, βουλευτής του L’Après.

ΠΗΓΗ/ ΑΠΕ-ΜΠΕ