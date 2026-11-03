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Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας αναχώματος απέναντι στην κοινωνική αδικία, την ακρίβεια και την άνοδο ακραίων ιδεολογιών.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για φαινόμενα ευνοιοκρατίας και κακοδιαχείρισης πόρων εις βάρος των εργαζομένων.

Τέλος, θέτει ως κεντρικό στόχο την εκλογική νίκη και τον μετασχηματισμό του κοινωνικού και παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.

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«Να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση στο Facebook, απευθύνοντας παράλληλα προσκλητήριο μάχης προς τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες για την ανατροπή της σημερινής πολιτικής κατάστασης.

Ο κ. Τσίπρας προσδιορίζει την αποστολή του προοδευτικού χώρου απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα και την άνοδο των ακραίων ιδεολογιών, υπογραμμίζοντας: «Γεννηθήκαμε για να ξαναφέρουμε την ελπίδα στην κοινωνική πλειοψηφία. Όσο η ακρίβεια γιγαντώνεται, οι ανισότητες διευρύνονται και η ακροδεξιά βγαίνει από το καβούκι της, τόσο πιο καθαρός γίνεται ο διττός ιστορικός μας ρόλος: να γίνουμε ανάχωμα απέναντι στην κοινωνική αδικία και ανάχωμα απέναντι στον φασισμό, στον νεοναζισμό που ξαναβγαίνει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τούτες τις μέρες σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στον τόπο μας».

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Στρέφοντας τα πυρά του κατά της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο για ευνοιοκρατία και διασπάθιση πόρων εις βάρος των εργαζομένων. «Εδώ και εφτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του έχουν στήσει νέο γλεντοκόπι. Τρώνε οι ημέτεροι, οι βολεμένοι, οι γαλάζιες ακρίδες που παίρνουν Porsche με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φραπέδες και οι χασάπηδες και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ο κόσμος της εντιμότητας, της δημιουργίας, οι άνθρωποι του μόχθου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο την εκλογική νίκη και την αλλαγή του παραγωγικού και κοινωνικού υποδείγματος της χώρας. «Ήρθαμε για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση. Θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της νίκης. Να πούμε ένα μεγάλο “ως εδώ”! Και ο χειμώνας τούτος θα είναι ο τελευταίος με κυβέρνηση Μητσοτάκη στον τόπο μας. Θα δώσουμε τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αναγκαία αλλαγή πολιτικής. Να μην είμαστε μια χώρα με τιμές Γαλλίας και μισθούς Βουλγαρίας», σημείωσε.

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η μάχη αυτή απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση της κοινωνίας. «Μπορούμε; Εγώ λέω ναι, αν πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Μόνος τρόπος για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη είναι να ανοίξουμε τις πόρτες μας σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη. Κανένας και καμιά δεν περισσεύει σ’ αυτή την προσπάθεια. Σπίτι-σπίτι, καφενείο-καφενείο, πλατεία-πλατεία, να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας, να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας», κατέληξε.