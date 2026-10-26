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Ο πρόεδρος των Δημοκρατών άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να ανανεωθεί άμεσα.

Ο ίδιος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο προεκλογικών συνεργασιών, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Παράλληλα, ο κ.

Κασσελάκης αμφισβήτησε την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, εκτιμώντας ότι η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών μπορεί να ανατρέψει τις υφιστάμενες πολιτικές ισορροπίες.

Τέλος, ο αρχηγός των Δημοκρατών άσκησε αυστηρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και την κυβερνητική πολιτική, προκρίνοντας την ανάγκη για συναινέσεις και συνεργασίες στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού συστήματος.

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Ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το εάν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορέσει να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές του 2027, εκτιμώντας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) θα περιοριστεί σε μονοψήφιο εκλογικό ποσοστό.

«Αιχμές» Κασσελάκη κατά Τσίπρα

Μιλώντας σήμερα 26 Οκτωβρίου στον Realfm 97,8, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» άφησε αιχμές ακόμη και για το κατά πόσο ο πρώην πρωθυπουργός θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική σκηνή μέχρι τις επόμενες κάλπες, ενώ αμφισβήτησε και τη δυνατότητα των δημοσκοπήσεων να αποτυπώσουν τη μελλοντική εκλογική συμπεριφορά.

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Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, υποστήριξε ότι ούτε ο πρώην πρωθυπουργός ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου την επόμενη ημέρα, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο προεκλογικών συνεργασιών για το κόμμα του.

«Είμαι σίγουρος, γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο προκάτοχός μου είναι σε μονοψήφια ποσοστά και δεν ξέρω καν αν θα φτάσει στις εκλογές ή τι θα γίνει μέχρι τότε με τον ίδιο και πώς θα παραμείνει στην πολιτική εφόσον πάρει μονοψήφια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιμένοντας στην εκτίμησή του, επικαλέστηκε την εικόνα που, όπως είπε, αποκομίζει από την επαφή με τους πολίτες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμφισβητώντας παράλληλα τη δυνατότητα των δημοσκοπήσεων να αποτυπώσουν τις μελλοντικές πολιτικές ισορροπίες.

«Θεωρώ ότι είναι βέβαιο πως θα πάρει μονοψήφιο ποσοστό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εκτίμησή του βασίζεται σε όσα διαπιστώνει «στην πλατεία, στα social media» και πέρα από τις δημοσκοπικές μετρήσεις.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών έστρεψε τα πυρά του και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Μετά τις επικείμενες εκλογές ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα είναι στο Μαξίμου και θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να πάμε μπροστά», σημείωσε.

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους, υποστήριξε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας «πρέπει να πάνε στο παρελθόν», ζητώντας αλλαγή του πολιτικού προσωπικού και επαναφέροντας τη συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας.

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«Εκείνοι οι δύο που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν να μεταρρυθμίσουν τη χώρα, πρέπει να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Να μάθουν να δουλεύουν. Δεν πρέπει να ξαναπάρουν τα κλειδιά της εξουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει απευθείας εκλογή πρωθυπουργού, αλλά κοινοβουλευτικό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου τα κόμματα μπορούν να αναζητούν κυβερνητικές λύσεις και να συμφωνούν στα πρόσωπα που θα αναλάβουν την ηγεσία.

«Ξεκάθαρα όχι»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης απέναντι στο ενδεχόμενο προεκλογικών συνεργασιών, παρά τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματός του.

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«Ξεκάθαρα όχι», απάντησε, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκράτες οικοδομούν μια αυτόνομη πολιτική παρουσία, με χιλιάδες μέλη και 26 γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία, όπως ανέφερε, χρηματοδοτούνται από τα ίδια τα μέλη.

«Δεν με ενδιαφέρει να παίξω το κλασικό παιχνίδι της πολιτικής. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν έχω δει ποτέ στον λογαριασμό μου στην τράπεζα ένα ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο», δήλωσε, επιχειρώντας να διαφοροποιηθεί από το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, καθώς η συμμετοχή ενδέχεται να μεταβάλει τις πολιτικές ισορροπίες.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η εκλογική συμμετοχή προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα μπορούσαν να προσέλθουν στις κάλπες περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότεροι ψηφοφόροι. Απέδωσε, μάλιστα, την αποχή στις προηγούμενες εκλογές και στην αδυναμία του πολιτικού διπόλου Μητσοτάκη – Τσίπρα να κινητοποιήσει τους πολίτες.

Αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, αμφισβητώντας την πολιτική του ταυτότητα και ασκώντας κριτική στις επιλογές του.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν κατανοώ τι εκπροσωπεί και είναι ένα κόμμα με βεβαρημένο ιστορικό», δήλωσε, κατηγορώντας το ότι έχει στηρίξει τις τράπεζες και συμφωνίες με τις οποίες ο ίδιος διαφωνεί.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλία των Δημοκρατών για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η σχετική πρόταση νόμου έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος.

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«Ξέρω ότι στην Ελλάδα μπορεί να είσαι ό,τι δηλώσεις, αλλά και οι πράξεις μετράνε. Η φερεγγυότητα μετράει», σημείωσε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης περιέγραψε το προοδευτικό κέντρο ως έναν χώρο που συνδυάζει τον φιλελευθερισμό με τον ανθρωπισμό, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκράτες προσελκύουν και ψηφοφόρους που στο παρελθόν είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πλέον εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τη φορολογική πολιτική και τη λειτουργία των θεσμών.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών περιέγραψε ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις δεν θα αποτελούν πλέον τον κανόνα, κάνοντας λόγο για μια «νέα μεταπολίτευση».

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«Η χώρα μας δεν καταρρέει μεν δημοσιονομικά, αλλά δεν έχει μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η επόμενη περίοδος θα απαιτήσει συναινέσεις και συνεργασίες.

«Θέλουμε να είμαστε οι ρυθμιστές της επόμενης μέρας με ορθολογισμό και ανθρωπισμό», τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, εφόσον το κόμμα του εισέλθει στη Βουλή.

Ως βασικές προτεραιότητες παρουσίασε την κατάργηση του άρθρου 86 και των βουλευτικών ασυλιών, την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, την ενίσχυση της νομοθετικής εξουσίας και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Αναφέρθηκε επίσης στο ετήσιο συνέδριο METAGORA των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, με συζητήσεις για τη συνταξιοδότηση, την παιδεία, την ευθανασία σε περιπτώσεις ανίατης νόσου και τη χρήση καμερών αναγνώρισης προσώπου. Διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις αυτές δεν συνιστούν επίσημες κομματικές θέσεις, αλλά μια διαδικασία ανταλλαγής επιχειρημάτων και συμμετοχής των πολιτών.

Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση και για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, χαρακτηρίζοντας «κοροϊδία» τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ, αντί να περιορίζεται σε επιδοματικές παρεμβάσεις.

«Όταν έχεις τη δυνατότητα να μειώσεις στην αντλία την τιμή με τον ΕΦΚ και παριστάνεις ότι πρέπει να πάρεις άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι απλά ψέμα», ανέφερε.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της άμεσης μείωσης των επιβαρύνσεων στην πηγή, ενώ για το ηλεκτρικό ρεύμα ζήτησε ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας.