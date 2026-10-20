Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε τον Βόλο στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, όπου συναντήθηκε με νέους και τοπικά στελέχη. Στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν τα προβλήματα της νεολαίας, το κόστος σπουδών, η στέγαση και οι επαγγελματικές προοπτικές, ενώ στη συνέχεια μετέβη στην Αγιά Λάρισας για επαφές με κατοίκους και αγρότες. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026( ANDREA BONETTI Γ.ΤΥΠΟΥ ΕΛ.Α.Σ./EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ζωονόσων και τις θανατώσεις ζώων σε κτηνοτροφική μονάδα της Θεσσαλίας.

Ο ίδιος συνέδεσε την έλλειψη εμβολιασμών με προβλήματα στην καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου και την αδιαφανή κατανομή των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ανασύσταση των κοπαδιών με ευρωπαϊκούς πόρους και την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις ακατάλληλες ζωοτροφές.

Κατά την περιοδεία του, συζήτησε με πολίτες και επαγγελματίες για την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη στεγαστική κρίση.

Τέλος, πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης για την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση του παραγωγικού τομέα της χώρας.

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Στην κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κτηνοτροφία, στις θανατώσεις ζώων λόγω ζωονόσων και στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διήμερη περιοδεία του στη Θεσσαλία.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., κατά την επίσκεψή του σε κτηνοτροφική μονάδα όπου θανατώθηκαν περίπου 600 πρόβατα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση των ζωονόσων δεν ακολούθησε τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο.

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Παράλληλα, συνέδεσε την απουσία εμβολιασμών με το ζήτημα της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, εάν είχε προχωρήσει ο εμβολιασμός, θα ήταν απαραίτητη η καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, κάτι που, κατά την εκτίμησή του, θα αποκάλυπτε ότι περισσότερες από τις μισές επιδοτήσεις κατευθύνονται σε μη πραγματικούς παραγωγούς, τους οποίους χαρακτήρισε «γαλάζια παιδιά».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ζήτησε, επίσης, να ξεκινήσει άμεσα η ανασύσταση των κοπαδιών, με πλήρη αποζημίωση από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις ζωοτροφές που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν.

Οι συναντήσεις στη Θεσσαλία και τα προβλήματα της καθημερινότητας

Κατά την πρώτη ημέρα της περιοδείας του, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με επαγγελματίες της εστίασης, παραγωγούς, φοιτητές και πολίτες, συζητώντας για την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη στεγαστική κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Στις αναφορές του για τις συναντήσεις, στάθηκε ιδιαίτερα στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, αλλά και στις δυσκολίες των ανθρώπων της παραγωγής να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Μαγνησία, με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης του Βόλου από τη γερμανική κατοχή, αναφέρθηκε επίσης στην ιστορική μνήμη της Αντίστασης.

Στη συνέχεια, από την Αγιά, έθεσε στο επίκεντρο τις ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται στον παραγωγικό τομέα και όσων, όπως υποστήριξε, επωφελούνται από φαινόμενα διαφθοράς. Παράλληλα, παρουσίασε την πρόταση για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με στόχο τη σύγκλιση της χώρας με την Ευρώπη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα κοινά προβλήματα που, όπως σημείωσε, κυριάρχησαν στις συζητήσεις του με τους πολίτες, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια, τη στέγαση και την εγκατάλειψη της παραγωγής. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη ενός εναλλακτικού και ρεαλιστικού πολιτικού σχεδίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ EUROKINISSI