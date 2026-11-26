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Η νομική αυτή κίνηση αφορά δηλώσεις της κυρίας Αντωνοπούλου σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου χαρακτήρισε τον κύριο Ανδρουλάκη ως την αρχή της διαφθοράς.

Η ΕΛΑΣ απάντησε με ανακοίνωση, υποστηρίζοντας πως η κριτική του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο για συκοφαντία, ενώ η ΕΛΑΣ κατήγγειλε στημένο παιχνίδι εις βάρος της ηγεσίας της και της πολιτικής αλλαγής.

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Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς στη Δικαιοσύνη ανακοινώνει ότι προσφεύγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ Μαριζέττας Αντωνοπούλου, η οποία σε εμφάνισή της στο OPEN τον χαρακτήρισε ως την «αρχή της διαφθοράς», αναφερόμενη στην υπόθεση της ενοικίασης στο Κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου του στο Ηράκλειο.

Νωρίτερα, όπως ακούγεται και στο βίντεο η κα Αντωνοπούλου ακούγεται να κάνει λόγο για «πολύ σημαντικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που πήρε εκατομμύρια από το Δημόσιο», υπονοώντας την επιχείρηση των γονιών του βουλευτή ανατολικής Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη.

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Δείτε τη δημόσια αντιπαράθεση:

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την Αντωνοπούλου

Σήμερα (σημ. 26 Νοεμβρίου), σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης, επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης. Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός. Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ

Το δίδυμο Σδούκου-Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού.

Στην παράσταση αυτή, με δύο ρόλους, η κυρία Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα, για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα».

Και ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις: Να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος, «για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού», ό,τι χρώμα κι αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν».

Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της «ομάδας» από την άμυνα στην επίθεση.

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Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς, με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο.

Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου.

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