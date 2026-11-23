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Βίντεο Μητσοτάκη για το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: «Ποιος θα ζητήσει το GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;»

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Με μια επιθετική ανάρτηση στα social media ο Αλέξης Τσίπρας βάζει στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την πρόταση του πρωθυπουργού προς παππούδες και γιαγιάδες να αγοράσουν το γνωστό βιντεοπαιχνίδι GTA στα εγγόνια τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει πως πρόκειται για παιχνίδι με βία, ακατάλληλο για παιδιά, ενώ συνδέει την πολιτική της «γαλάζιας» κυβέρνησης με τις περικοπές στη 13η σύνταξη και τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται στους συνταξιούχους.

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Με σαφή πολιτική στόχευση ο Αλέξης Τσίπρας επικρίνει τον πρωθυπουργό τονίζοντας:

«Παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα, το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη 7 δις σε 7 χρόνια τώρα και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω. Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

“Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής «Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία». Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει.

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν..

Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του..”

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