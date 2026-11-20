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Το ποσό της ενίσχυσης είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ δεν έχουν τεθεί εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Η κυβέρνηση απέδωσε τη δυνατότητα αυτής της παροχής στην καλή πορεία της οικονομίας και στα έσοδα που προέκυψαν από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια οικονομική ενίσχυση θα δοθεί επίσης στους ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς και στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το ποσό δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα επιπλέον βήμα για την έμπρακτη στήριξη των συνταξιούχων.

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Με μια χιουμοριστική αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6) και στα χριστουγεννιάτικα δώρα που αγοράζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την καταβολή της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πληρωμή της ενίσχυσης, η οποία πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα και αφορά περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

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«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ποιοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται σήμερα το απόγευμα σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Όπως σημείωσε, το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε την αύξηση στην πορεία της οικονομίας και στα ενισχυμένα δημόσια έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, θα καταβληθεί και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και στους πολίτες με αναπηρία.



Η αναφορά Μητσοτάκη στις ανάγκες των συνταξιούχων



Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η οικονομική ενίσχυση δεν αρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών των συνταξιούχων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την οικονομική τους στήριξη.

«Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.