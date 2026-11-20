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Τα έσοδα από την πρώτη ημέρα διάθεσης του παιχνιδιού υπολογίζονται στα 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Η ανάπτυξη του τίτλου κόστισε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που τον κατατάσσει ως το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι που έχει δημιουργηθεί έως σήμερα.

Η ερευνητική εταιρεία Sensor Tower εκτιμά ότι η δημοτικότητα του παιχνιδιού θα περιορίσει κατά 10% τον χρόνο που αφιερώνουν οι παίκτες σε άλλους τίτλους.

Η Rockstar Games αναμένει περαιτέρω αύξηση των εσόδων της στο μέλλον μέσω της μελλοντικής κυκλοφορίας της λειτουργίας multiplayer και της έκδοσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

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Το Grand Theft Auto VI (GTA 6) καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της ψυχαγωγίας, καθώς η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά εμπορικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας ανάλυσης Sensor Tower, οι προπαραγγελίες και οι πωλήσεις του παιχνιδιού κατά την πρώτη ημέρα ξεπέρασαν συνολικά τα 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα, αποφέροντας έσοδα που υπολογίζονται σε περίπου 2,36 δισ. δολάρια.

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Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας, αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις μέχρι στιγμής φέτος, το «Spider-Man: Brand New Day», συγκέντρωσε 2,5 δισ. δολάρια σε ολόκληρη τη διάρκεια προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Από την πλευρά της, η Rockstar Games, δημιουργός της σειράς GTA, αλλά και η μητρική της εταιρεία Take-Two, δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα συγκεκριμένα στοιχεία για τις πωλήσεις. Αμφότερες, ωστόσο, έχουν κάνει λόγο για ζήτηση «χωρίς προηγούμενο».

Η επιστροφή του GTA και το αμερικανικό όνειρο

Το GTA 6 αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη σε μία από τις δημοφιλέστερες σειρές βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως. Η Rockstar, με ιστορία σχεδόν 30 ετών στη συγκεκριμένη σειρά, έχει δημιουργήσει ένα παιχνίδι που συνδυάζει δράση, περιπέτεια και έναν εκτεταμένο ανοιχτό κόσμο.

Στον πυρήνα του, το Grand Theft Auto αποτελεί μια σατιρική εκδοχή του λεγόμενου «αμερικανικού ονείρου», καθώς οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο επαγγελματιών εγκληματιών και κινούνται σε έναν κόσμο γεμάτο παράνομες δραστηριότητες.

Η δράση του νέου παιχνιδιού εκτυλίσσεται στη Λεονίντα, μια φανταστική πολιτεία εμπνευσμένη από τη Φλόριντα. Πρωταγωνιστές είναι δύο νέοι χαρακτήρες, η Λουκία και ο σύντροφός της Τζέισον, ένα ζευγάρι μικροεγκληματιών που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας.

Η ανάπτυξη του GTA 6 εκτιμάται ότι κόστισε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια, ποσό που το καθιστά το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.

REUTERS/Nadja Wohlleben

Πώς το GTA 6 επηρεάζει την αγορά των βιντεοπαιχνιδιών

Η εμπορική επιτυχία του παιχνιδιού αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά και την υπόλοιπη αγορά. Σύμφωνα με τη Sensor Tower, η δημοτικότητά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε εκτιμάται ότι θα περιορίσει κατά 10% τον χρόνο που αφιερώνουν οι παίκτες σε άλλα παιχνίδια single player. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των πωλήσεων ανά κονσόλα. Η ερευνητική εταιρεία υπολογίζει ότι περίπου το 75% των αγορών πραγματοποιήθηκε για το PlayStation 5, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά το Xbox.

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Ακόμη πιο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις της Niko Partners, εταιρείας που ειδικεύεται στην έρευνα της αγοράς βιντεοπαιχνιδιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το GTA 6 αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις μέσα στη φετινή χρονιά.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, το παιχνίδι θα συγκαταλέγεται στις πιο κερδοφόρες κυκλοφορίες ψυχαγωγίας όλων των εποχών. Παρ’ όλα αυτά, θα εξακολουθεί να υπολείπεται των συνολικών εσόδων της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος» του 1939, η οποία έχει αποφέρει περίπου 4,5 δισ. δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα της Rockstar από το GTA 6 αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

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Η έκδοση για PC και το multiplayer που αναμένεται να φέρει νέα έσοδα

Η Rockstar, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε θα γίνει διαθέσιμη η έκδοση του GTA 6 για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παράλληλα, δεν έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επέκταση της λειτουργίας multiplayer.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα επιτρέπει στους παίκτες να συνδέονται μέσω διαδικτύου, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν από κοινού σε διάφορες αποστολές. Ακολουθώντας το παράδειγμα του GTA 5, που κυκλοφόρησε το 2013, η διαδικτυακή λειτουργία του νέου παιχνιδιού αναμένεται να προσφέρει δεκάδες επιπλέον ώρες ψυχαγωγίας. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντική πηγή πρόσθετων εσόδων για τη Rockstar.

Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από τις αγορές που πραγματοποιούν οι παίκτες με πραγματικά χρήματα για την απόκτηση ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων προνομίων εντός του παιχνιδιού. Το GTA 6 έχει ήδη χαρακτηριστεί από κριτικούς ως μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Ενδεικτικά, ο γνωστός ιστότοπος ψυχαγωγίας και gaming IGN το περιέγραψε ως ένα αριστούργημα «σχεδιασμένο χωρίς συμβιβασμούς».

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Η προσμονή των παικτών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η κυκλοφορία του παιχνιδιού τα μεσάνυχτα της Πέμπτης κράτησε πολλούς ξύπνιους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα, αρκετοί επέλεξαν να πάρουν άδεια από την εργασία τους την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο νέο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από NDTV

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