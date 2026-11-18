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Το παιχνίδι διαδραματίζεται στο φανταστικό Vice City και είναι διαθέσιμο για κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X και S, σημειώνοντας ήδη ισχυρές πωλήσεις.

Οι πρώτες κριτικές χαρακτηρίζουν το παιχνίδι ως κορυφαίο όλων των εποχών, με την εταιρεία Take-Two Interactive να αναμένει σημαντικά έσοδα από την κυκλοφορία του τίτλου.

Οι παίκτες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το νέο παιχνίδι, το οποίο επικεντρώνεται σε δύο πρωταγωνιστές και προσφέρει μια εμπειρία μεγάλης κλίμακας και υψηλής ποιότητας.

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Η αναμονή τελείωσε. Μετά από 13 χρόνια και κόστος παραγωγής που εκτιμάται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή και περισσότερο, οι παίκτες μπήκαν επιτέλους στο Vice City, καθώς το «Grand Theft Auto VI» άρχισε να κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, ως η πιο αναμενόμενη κυκλοφορία βιντεοπαιχνιδιού στην ιστορία.

Το GTA 6 έγινε διαθέσιμο online μόλις σήμανε μεσάνυχτα στη Νέα Ζηλανδία και λίγες ώρες αργότερα στην Αυστραλία, ενώ η κυκλοφορία του θα ακολουθήσει τη χρονική σειρά σε άλλες περιοχές. Το Μαϊάμι, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το σκηνικό του παιχνιδιού, θα είναι ένα από τα τελευταία μέρη που θα μπουν στη δράση.

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Εκατομμύρια παίκτες έχουν ήδη κατεβάσει το παιχνίδι στις κονσόλες τους με μεγάλη ανυπομονησία, ενώ πολλοί αναμένεται να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους για να παίξουν το τελευταίο παιχνίδι μιας σειράς που, από το ντεμπούτο της το 1997, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο εμπορικές σειρές βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών.

«Περίμενα 13 χρόνια, φίλε, 13 χρόνια!», είπε ο 33χρονος παίκτης από το Σίδνεϊ, Asif Mir, καθώς άρχισε να παίζει και να μεταδίδει ζωντανά από το game room του τα μεσάνυχτα, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές. «Αυτό με τρελαίνει, τα γραφικά, ουάου!»

«Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω την κυκλοφορία τα μεσάνυχτα για το πιο, πιθανώς το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών», είπε ο Mir.

Το GTA 6 σπάει κάθε ρεκόρ: Βαθμολογήθηκε ως το κορυφαίο παιχνίδι όλων των εποχών



Με διθυραμβικές τις πρώτες κριτικές, το παιχνίδι — το οποίο είναι διαθέσιμο στις κονσόλες PlayStation 5 της Sony (6758.T) και Xbox Series X και S της Microsoft (MSFT.O) — ενδέχεται να αποφέρει δισεκατομμύρια στην κατασκευάστρια εταιρεία Take-Two Interactive (TTWO.O), της οποίας η θυγατρική Rockstar Games βρίσκεται πίσω από την παραγωγή του. Οι μετοχές της στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο στις προ-αγοραίες συναλλαγές.

«Το GTA 6 αποτελεί την πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία που μας είχαν υποσχεθεί» γράφει το Forbes. «Η Rockstar ανέβασε το είδος σε επίπεδα που, κατά πάσα πιθανότητα, κανένας άλλος δημιουργός δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει» σημειώνει το Gamespot ενώ το IGN αναφέρει ότι το Grand Theft Auto 6 είναι το πιο εντυπωσιακό βιντεοπαιχνίδι που έχει παίξει ποτέ.

Ο ιστότοπος ψυχαγωγίας GamesRadar+ ανέφερε ότι η Rockstar είχε δημιουργήσει έναν κόσμο «πραγματικά εκπληκτικής κλίμακας, εύρους και ποιότητας». Ο ιστότοπος βιντεοπαιχνιδιών Eurogamer Poland ανέφερε ορισμένες πτώσεις στην απόδοση, αλλά σημείωσε ότι αυτές «δεν κατάφεραν να αμαυρώσουν τη λάμψη ενός από τα καλύτερα και πιο συναρπαστικά παιχνίδια αυτής της γενιάς».

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Να σημειωθεί επίσης πως σύμφωνα με τους χρήστες του Metacritc, το GTA 6 αναδεικνύεται ως το κορυφαίο video game όλων των εποχών με βαθμολογία 99/100, όσο είχε εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες το The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998).

GTA 6 is officially the highest-rated video game in history with an impressive 99 score based on 167 reviews. https://t.co/yeM6UhSbqJ — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 18, 2026

Στην Ελλάδα, η επίσημη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI είναι προγραμματισμένη για τα μεσάνυχτα (00:00) της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026. Το παιχνίδι ξεκλειδώνει απόψε, από Τετάρτη προς Πέμπτη, σύμφωνα με την τοπική ώρα κάθε περιοχής.

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Όσοι έχουν προπαραγγείλει την ψηφιακή έκδοση μπορούν ήδη να κατεβάσουν τα αρχεία του παιχνιδιού (διαθέσιμο από τις 10 Νοεμβρίου), ώστε να είναι έτοιμοι να παίξουν ακριβώς στις 00:00. Η βασική έκδοση (Standard Edition) κοστίζει περίπου 78 έως 80 ευρώ.

Το αρχικό «Grand Theft Auto» φαίνεται απλοϊκό σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα, ενώ οι αποστολές του — κλοπή αυτοκινήτων και εκτέλεση εργασιών για εγκληματικές οργανώσεις — προκάλεσαν την οργή πολιτικών και γονέων. Ωστόσο, ενθουσίασε τους παίκτες.

Κάθε επόμενη έκδοση προσέφερε πιο εξελιγμένα γραφικά και πιο πλούσια αφήγηση. Το «Grand Theft Auto V», που κυκλοφόρησε το 2013 και διαδραματίζεται στο φανταστικό Λος Σάντος, ένα ομόλογο του Λος Άντζελες, έγινε ένα από τα βιντεοπαιχνίδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

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Η δράση στο GTA 6 διαδραματίζεται στο Vice City, μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, στην πολιτεία Λεονίδας, μία εκδοχή της Φλόριντα που παρουσιάζει το παιχνίδι.

Από τις πρώτες πληροφορίες, οι οπαδοί γνωρίζουν λίγα πράγματα. Το παιχνίδι θα εναλλάσσεται μεταξύ δύο πρωταγωνιστών, της Λουσία Καμίνος και του Τζέισον Ντουβάλ. Είναι συνεργοί στο έγκλημα και έχουν ρομαντική σχέση — το πόσο ρομαντική θα είναι, εξαρτάται από τον παίκτη. Οι παίκτες θα συναντούν νυχτερινά κέντρα, καταστήματα όπλων, καταδύσεις και ζωολογικός κήπος. Ωστόσο, πολλά μένουν ακόμη να αποκαλυφθούν.

First time driving in GTA 6. Rockstar Games has truly outdone themselves. This game is incredible. https://t.co/cUXs2UoXg9 Advertisement November 18, 2026

Το GTA 6 ενδέχεται να αποδειχθεί λιγότερο προκλητικό από τους προκατόχους του, δήλωσε ο Τόρε Όλσον, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Νόξβιλ, ο οποίος διδάσκει ένα μάθημα για την ιστορία των ΗΠΑ από το 1980 μέσω των παιχνιδιών της σειράς GTA. Το παιχνίδι εντάσσεται περισσότερο στην κυρίαρχη κουλτούρα σε σχέση με το παρελθόν, και το διαφημιστικό υλικό του υποδηλώνει ότι θα επιβραβεύει πιο ηθικούς τρόπους παιχνιδιού, πρόσθεσε.

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«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τζέισον και η Λουσία του VI θα είναι εγκληματίες και θα παραβιάζουν τακτικά το νόμο. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι το νέο παιχνίδι θα απαιτεί από τους παίκτες να διαπράττουν αδικαιολόγητη σφαγή, και μάλιστα ενδέχεται να επιβάλλει κυρώσεις σε όσους επιλέξουν να παίξουν με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Όλσον.

GTA 6 : Ηδη έχουν πωληθεί 17 εκατ. αντίτυπα

Οι αρχικές πωλήσεις ήταν ισχυρές, με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Sensor Tower να εκτιμά ότι μέχρι την Τετάρτη είχαν πωληθεί περίπου 17 εκατομμύρια αντίτυπα, με έσοδα άνω των 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

GTA 6: «Θα κάτσω σπίτι και δεν πρόκειται να βγω»

Το κύριο μέρος του παιχνιδιού εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 50 ώρες για να ολοκληρωθεί, οπότε οι πλήρεις αντιδράσεις δεν θα είναι διαθέσιμες αμέσως. Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές του παιχνιδιού έχουν δηλώσει ότι θα μείνουν ξύπνιοι όλη τη νύχτα ή/και θα πάρουν άδεια από τη δουλειά τους για να βυθιστούν αμέσως στο παιχνίδι.

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«(Όταν) κυκλοφόρησε το “Grand Theft Auto V” ήμουν παιδί, οπότε η προσμονή είναι τρελή», είπε ο Brayden Whaley, ένας 23χρονος δημιουργός περιεχομένου από το Λος Άντζελες.

«Προσωπικά, θα μπω σε κατάσταση ροής και αυτό σημαίνει βασικά ότι θα ολοκληρώσω ολόκληρο το παιχνίδι και δεν θα σταματήσω μέχρι να το τελειώσω.»

Ο Luke Maxwell, ένας 27χρονος πατέρας δύο παιδιών που εργάζεται στον τομέα των πωλήσεων στη Gold Coast της Αυστραλίας, δήλωσε ότι η αναμονή για το παιχνίδι ήταν «πραγματική κόλαση» και ότι είχε πάρει άδεια από τη δουλειά του για να μπορέσει να βυθιστεί αμέσως στο παιχνίδι.

«Έχω ήδη πει σε όλη την οικογένεια: μην με ενοχλείτε, μην μου μιλάτε», είπε. «Θα παίζω αυτό το παιχνίδι και δεν θα είμαι προσβάσιμος.»