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Την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την αποχώρησή της από την Ελλάδα έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναφερόμενη τόσο στη θητεία της ως πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας όσο και στη σχέση που ανέπτυξε με την Ελλάδα και τους κατοίκους της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» του OPEN, η πρώην Αμερικανίδα πρέσβης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη χώρα μας, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της για το έργο που, όπως υποστήριξε, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Αθήνα.

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Η ίδια έκανε ειδική αναφορά στα αποτελέσματα της θητείας της, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την πορεία των προηγούμενων ετών.

«Αγαπώ πολύ την Ελλάδα και το τεράστιο έργο που κάναμε εκεί. Μέσα σε 11 μήνες έγιναν όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στον προσωπικό δεσμό που απέκτησε με τη χώρα, τονίζοντας ότι η εμπειρία της στην Ελλάδα θα παραμείνει ξεχωριστή για την ίδια.

«Πάντα θα έχω στην καρδιά μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Ελλάδα φεύγοντας», ανέφερε, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τη χώρα στην οποία υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ.