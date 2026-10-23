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Ο ίδιος επισκέπτεται πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Μαϊάμι, ενώ έχει ήδη λάβει πρόσκληση για πραγματοποίηση επίδειξης μόδας στο Mar-a-Lago.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο εξωτερικό, ο σχεδιαστής έχει έρθει σε επαφή με πρόσωπα όπως η Ιβάνκα Τραμπ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Παράλληλα, ο Βλάσσης Χολέβας διατηρεί συνεργασία με τον σχεδιαστή Φάνσι, διαθέτοντας δημιουργίες του σε μπουτίκ της Φλόριντα για την ενίσχυση της παρουσίας του στην αμερικανική αγορά.

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες περνά πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου του ο σχεδιαστής μόδας Βλάσσης Χολέβας, αναζητώντας νέες επαγγελματικές συνεργασίες. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Happy Day», έχει νοικιάσει το διαμέρισμά του στην Αθήνα και, όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, μένει στο ατελιέ του. Μάλιστα, όπως είπε, την προηγούμενη χρονιά πέρασε στην Ελλάδα μόλις έξι βράδια.

Ο γνωστός designer μίλησε στην απεσταλμένη της εκπομπής για τη νέα καθημερινότητά του στο εξωτερικό, τις επαγγελματικές του επαφές στην Αμερική, αλλά και τις συναντήσεις του με πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ και η Ιβάνκα Τραμπ, καθώς και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

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«Είμαι περίπου έξι μήνες τον χρόνο στην Αμερική»

Ο Βλάσσης Χολέβας εξήγησε ότι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε διαφορετικές αμερικανικές πόλεις, προσπαθώντας να διευρύνει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Είμαι περίπου έξι μήνες τον χρόνο στην Αμερική. Είμαι μεταξύ Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Μαϊάμι τώρα. Και λίγο Τέξας ελπίζω στους επόμενους μήνες. Προσπαθώ για καινούργιες συνεργασίες. Οπότε travelling salesman», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η επαγγελματική του παρουσία στις ΗΠΑ δεν είναι πρόσφατη, καθώς έχει συμμετάσχει αρκετές φορές σε εβδομάδες μόδας και έχει παρουσιάσει συλλογές του εκεί.

Η πρόσκληση για επίδειξη μόδας στο Mar-a-Lago

Ο σχεδιαστής αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί πρόσκληση να πραγματοποιήσει επίδειξη μόδας στις 10 Φεβρουαρίου στο Mar-a-Lago, το συγκρότημα του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στο πλαίσιο μεγάλου φιλανθρωπικού γκαλά.

«Στην Αμερική είχα δείξει στην εβδομάδα μόδας δύο-τρεις φορές. Έχω κάνει αρκετά shows εκεί, τώρα έχω μια πρόσκληση να κάνω ένα show στις 10 Φεβρουαρίου στο Mar-a-Lago κοντά στο Παλμ Μπιτς, του Τραμπ είναι το κτίριο, σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά που γίνεται», δήλωσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο έχουν βρεθεί στον ίδιο χώρο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρακολουθήσει επίδειξη στην οποία η κόρη του, Ιβάνκα, φορούσε κοσμήματα που συνδέονταν με τη δουλειά του Χολέβα.

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«Ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρω ότι είχε έρθει σε ένα show που είχα βάλει τα ρούχα και η κόρη του, η Ιβάνκα, είχε βάλει τα κοσμήματα. Και ήταν από κάτω και ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ», ανέφερε.

Η συνάντηση με την Ιβάνκα Τραμπ

Ο Βλάσσης Χολέβας περιέγραψε και μια τυχαία συνάντησή του με την Ιβάνκα Τραμπ στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από την επίδειξη μόδας στο Παλμ Μπιτς.

Όπως είπε, την πλησίασε για να συστηθεί και να της αναφέρει ότι θα συμμετείχαν σε επίδειξη την επόμενη εβδομάδα, χωρίς, όπως περιέγραψε με χιούμορ, να λάβει την αντίδραση που περίμενε.

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«Όταν ήμουν στο LA μια εβδομάδα πριν από το show στο Παλμ Μπιτς τη βλέπω τυχαία και πάω και της λέω “γεια σας, με λένε Βλάσση Χολέβα και την άλλη εβδομάδα κάνουμε show μαζί”. Με κοίταζε σαν να ήμουν UFO», αφηγήθηκε.

Η γνωριμία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκε, τέλος, και στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποκαλύπτοντας ότι είχαν γνωριστεί και ότι είχε ετοιμάσει δύο ρούχα για εκείνη, χωρίς τελικά να προλάβει να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους.

«Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την έχω γνωρίσει. Της είχα φτιάξει και κάτι αλλά δεν το πρόλαβα, με πρόλαβαν οι εξελίξεις. Είχα ετοιμάσει δύο ρούχα, κάναμε κάτι πρόβες αλλά δεν το πρόλαβα», δήλωσε.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεργάζεται και με τον σχεδιαστή Φάνσι, διαθέτοντας ορισμένα ρούχα στην μπουτίκ του στην Μπόκα Ρατόν της Φλόριντα.

Ο Βλάσσης Χολέβας συνεχίζει έτσι να αναζητά νέες ευκαιρίες στην αμερικανική αγορά, διατηρώντας επαφές στον χώρο της μόδας και σχεδιάζοντας τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

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