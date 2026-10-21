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Ο εκδοτικός οίκος Faber & Faber διέκοψε τη συνεργασία του με τη συγγραφέα, καθώς η εν λόγω οργάνωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τη βρετανική κυβέρνηση.

Οι υπογράφοντες την ανοικτή επιστολή υποστηρίζουν ότι το μέτρο αυτό προσβάλλει την ελευθερία της έκφρασης και αποτελεί μορφή λογοκρισίας.

Η συγγραφέας είχε δηλώσει την πρόθεσή της να δωρίσει τα έσοδα από τα πνευματικά της δικαιώματα στην οργάνωση, η οποία τέθηκε εκτός νόμου το 2025.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν από την κυβέρνηση την τροποποίηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας που οδήγησε στην απόσυρση των έργων της Ρούνεϊ από τα βιβλιοπωλεία.

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Εκατόν εξήντα προσωπικότητες από τον κόσμο του πολιτισμού, καταγγέλλουν την διακοπή της διανομής βιβλίων της ιρλανδής συγγραφέως Σάλι Ρούνεϊ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της υποστήριξής της στην απαγορευμένη στη Βρετανία οργάνωση Palestine Action.

«Η Σάλι Ρούνεϊ είναι συγγραφέας, όχι τρομοκράτης», γράφουν οι 160 σε σύντομη ανοικτή επιστολή που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του βρετανικού περιοδικού The New Statesman.

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Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας όπως η βραβευμένη με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 Καναδή ποιήτρια και ελληνίστρια Αν Κάρσον, η επίσης βραβευμένη με Νόμπελ Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό, ο Βρετανός συγγραφέας Τζούλιαν Μπαρνς, η Ινδή Αρουντάτι Ρόι και ο Ιρλανδός Κολμ Τόιμπιν, η μεταφράστρια της Οδύσσειας Έμιλι Γουίλσον.

Στους 160 υπογράφοντες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα του σινεμά και της τηλεόρασης, όπως οι ηθοποιοί Πολ Μέσκαλ και Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς, γνωστοί και από την μεταφορά του μπεστσέλερ της Σάλι Ρούνεϊ «Normal People», η ηθοποιός Τίλντα Σουίντον και ο βρετανός σκηνοθέτης Τζόναθαν Γκλέιζερ.

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η διακοπή τη πώλησης των βιβλίων της Σάλι Ρούνεϊ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της υποστήριξής της στην οργάνωση Palestine Action.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο εκδοτικός οίκος Faber & Faber ανακοίνωσε τη διακοπής της διανομής των βιβλίων της Ιρλανδής μυθιστοριογράφου Σάλι Ρούνεϊ στη Βρετανία, με τη σύμφωνη γνώμη της ίδιας. Η συγγραφέας είχε δηλώσει την πρόθεσή της να δωρίσει τα έσοδά της σε μια οργάνωση με την ονομασία Palestine Action, η οποία τέθηκε εκτός νόμου από τη βρετανική κυβέρνηση το 2025. Ο εκδοτικός οίκος κατέληξε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να καταβάλλει δικαιώματα στη συγγραφέα, όταν αυτά θα κατέληγαν στα χέρια μιας οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις βρετανικές αρχές. Σχεδόν αμέσως, διεθνή μπεστ σέλερ της Ρούνεϊ, όπως τα Normal People και Conversations with Friends, άρχισαν να αποσύρονται από τα ράφια των βρετανικών βιβλιοπωλείων

Η οργάνωση χαρακτηρίσθηκε τον Ιούλιο 2025 «τρομοκρατική» στο Ηνωμένο Βασίλειο από την κυβέρνηση των Εργατικών. Εκτοτε, κάθε οικονομική ή υλική υποστήριξη προς αυτή είναι απαγορευμένη.

Η Σάλι Ρούνεϊ –η πρώτη σπουδαία μυθιστοριογράφος της γενιάς των Millennials, όπως την είχε χαρακτηρίσει το The New Yorker– ανακοίνωσε τον Αύγουστο 2025 μέσω της The Irish Times την πρόθεσή της να χορηγεί μέρος των εσόδων από τα πνευματικά της δικαιώματα, ανάμεσά τους και τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διασκευές των έργων της, στην φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση.

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Σάλι Ρούνεϊ, Λονδίνο, Costa Book Awards, 29 Ιανουαρίου 2019. Φωτογραφία Reuters

Στην επιστολή τους οι υπογράφοντες καταγγέλλουν ένα μέτρο «βασισμένο σε μία δρακόντεια και κακοσχεδιασμένη αντιτρομοκρατική νομοθεσία» που συνιστά «προσβολή των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας της έκφρασης, που θεωρούνται από μακρού δεδομένες στην χώρα αυτή».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την λογοκρισία, ευθεία ή έμμεση», γράφουν ζητώντας από τον πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ «να αλλάξει πορεία τροποποιώντας την νομοθεσία που μας οδήγησε σε αυτό το σημείο κατασταλτικού παραλογισμού».

Από την απαγόρευση της Palestine Action, περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά την διάρκεια διαδηλώσεων υποστήριξης, σύμφωνα με την οργάνωση Defend Our Juries.

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Η Χούντα Αμπόρι, εκ των ιδρυτών της Palestine Action, βρίσκεται σε δικαστικό μπρα-ντε-φερ με την κυβέρνηση για την ανατροπή της απαγόρευσης. Η υπόθεση θα εξετασθεί στις αρχές Νοεμβρίου ενώπιον του βρετανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου.