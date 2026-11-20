Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κύκλος συζητήσεων «Το βιβλίο που με διάβασε» επιστρέφει με την επιμέλεια και τον συντονισμό της Κατερίνας Καφεντζή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Β. & Μ.

Η Κατερίνα Καφεντζή θα συνομιλήσει με τη Δήμητρα Γαλάνη για το βιβλίο «Φαντάσματα στον εγκέφαλο» των V.

Ramachandran και Sandra Blakeslee.

Το συγκεκριμένο έργο εξετάζει κλινικά περιστατικά νευροεπιστήμης και διερευνά βαθιά ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη φύση και τον νου.

Ο συγγραφέας V.

Ramachandran είναι διακεκριμένος καθηγητής και ερευνητής με σημαντική διεθνή αναγνώριση στον τομέα των νευροεπιστημών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά από μια επιτυχημένη πρώτη χρονιά, ο κύκλος συζητήσεων «Το βιβλίο που με διάβασε», με απρόσμενους αναγνώστες που μιλούν για το ένα βιβλίο που μάλλον τους άλλαξε τη ζωή, επανέρχεται σε επιμέλεια και συντονισμό της Κατερίνας Καφεντζή (Kafka).

Πέρα από λέξεις, νοήματα και σημαντικούς συγγραφείς, υπάρχει ένα γραπτό μνημείο, ένα αποτύπωμα διαδρομής που ενίοτε μας συνοδεύει για μια ζωή. Ένα βιβλίο που μας έχει διαβάσει σαν ανοιχτό βιβλίο και για κάποιο λόγο έχει αλλάξει τον τρόπο που νιώθουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας.

Advertisement

Advertisement

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, η Κατερίνα Καφεντζή συνομιλεί με την Δήμητρα Γαλάνη για το δικό της βιβλίο-ορόσημο, το έργο «Φαντάσματα στον εγκέφαλο» των V. S. Ramachandran και Sandra Blakeslee (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Θανάσης Ντινόπουλος, Μαρία Λάτσαρη).

Στην έκδοση, ένας ευφυέστατος «Σέρλοκ Χολμς» της νευροεπιστήμης περιγράφει τα πιο παράξενα κλινικά περιστατικά που έχει διαγνώσει, αλλά και τα κρυφά μυστικά που τα περιστατικά αυτά μας αποκαλύπτουν για τη φύση του ανθρώπου και του νου.

Με απλά μέσα, όπως είναι οι μπατονέτες και οι καθρέπτες, και με την εξέταση ασθενών οι οποίοι έχουν ψευδαισθήσεις ο γιατρός V. S. Ramachandran δίνει απαντήσεις σε βαθιά και δύσκολα ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση, ερωτήματα που λίγοι επιστήμονες έχουν τολμήσει να θέσουν.

Μεταξύ αυτών γιατί γελάμε ή γιατί παθαίνουμε κατάθλιψη, πώς παίρνουμε αποφάσεις, πώς εξαπατούμε τους εαυτούς μας και πώς ονειρευόμαστε, γιατί μπορεί να πιστεύουμε στον Θεό, και πολλά άλλα.

Τα παραπάνω αποτελούν μια εμπνευσμένη έρευνα στην οποία εξετάζεται το τελευταίο μεγάλο θέμα στην ιατρική: ο ανθρώπινος νους.

Ο γιατρός V. S. Ramachandran, είναι καθηγητής και διευθυντής του Center for Brain and Cognition του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και καθηγητής στο Salk Institute for Biological Studies στη Λα Χόγια. Προτάθηκε από το περιοδικό Newsweek ως ένας από τους εκατό πιο σημαντικούς ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούμε στον 21ο αιώνα. Του έχουν απονεμηθεί πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το μετάλλιο Ariens-Kappers από την Ολλανδία και το χρυσό μετάλλιο από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Advertisement

Info

24 Νοεμβρίου, στις 19:00

Αμφιθέατρο, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, Αθήνα

Advertisement

Διάρκεια: 40 λεπτά (ακολουθεί Q&A)

Είσοδος: 10 ευρώ

Advertisement