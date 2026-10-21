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Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη σύνδεση του ονόματός της με φήμες που αφορούν τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε πως η επαγγελματική της πορεία παραμένει ανεξάρτητη από την προσωπική της ζωή και το περιβάλλον του συντρόφου της.

Η καλλιτέχνιδα τόνισε πως δεν επιθυμεί να ταυτίζεται με τις απόψεις ή τις επιλογές των ανθρώπων που περιβάλλουν τον σύντροφό της.

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Τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα έδωσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ξεκαθαρίζοντας πως ετοιμάζει νέα δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Παράλληλα, η τραγουδίστρια σχολίασε τα όσα γράφτηκαν για την ίδια, με αφορμή τη φημολογία γύρω από τον συνθέτη και την Άννα Βίσση, αλλά και τη σύνδεσή της με το περιβάλλον του συντρόφου της.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε στον Χρήστο Τζίφα και το ROSA, σε συνέντευξη που αναμένεται να δημοσιευτεί την Κυριακή (25.10.2026), δίνοντας τη δική της εκδοχή για όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

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Όταν ρωτήθηκε αν ο Γιώργος Σαμπάνης θα είναι τελικά ο συνθέτης με τον οποίο θα συνεργαστεί και όχι ο Νίκος Καρβέλας, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ετοιμάζω μια δουλειά όντως με τον Γιώργο».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη φημολογία που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομά της, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας τέτοιας συζήτησης.

«Είναι μέσα στα γνωστά που γράφονται, λέγονται. Για κάποιο λόγο δεν περίμενα σε όλο αυτό το πράγμα που ξεσπά σε δύο ανθρώπους που είναι τόσα χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο, θα εμφανιστώ και εγώ», σχολίασε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η απάντηση για τη σχέση της και το περιβάλλον του συντρόφου της

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως η επαγγελματική της δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη από εκείνη του συντρόφου της. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι οι δύο τους κινούνται σε έναν χώρο που απασχολεί συχνά την επικαιρότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνδέονται επαγγελματικά.

«Εγώ ναι, έχω έναν σύντροφο. Ο σύντροφός μου κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά που είναι αυτή και εγώ κάνω μια άλλη δουλειά που είναι αυτή.

Το ότι μέσα σε αυτές τις εκπομπές ασχολούνται και συζητάνε πράγματα της επικαιρότητας το ξέρουμε. Οπότε ενδεχομένως συνειρμικά, επειδή μιλήσανε γι’ αυτό κάποιοι που δεν νομίζω ότι είναι με πολύ πολύ καλή πρόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να ταυτίζεται με το περιβάλλον του συντρόφου της ούτε να θεωρείται ότι υιοθετεί τις απόψεις ή τις επιλογές των ανθρώπων που το αποτελούν.

«Έχω ένα περιβάλλον, αλλά δεν ανήκουμε σε κανέναν. Δεν είμαι ούτε του ανδρός μου, ούτε του πατρός μου και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σαφώς έχω ένα περιβάλλον που δεν σημαίνει ότι συμφωνώ απόλυτα με ό,τι κάνει και με ό,τι λέει. Όμως δεν μ’ αρέσει να με συσχετίζουν με αυτό το περιβάλλον. Δεν μ’ αρέσει και δεν μ’ αρέσει να βγάζουν ούτε φήμες χωρίς λόγο. Δεν με ενοχλεί, αλλά δεν μ’ αρέσει», τόνισε.

Κλείνοντας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο το όνομά της ενεπλάκη στη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ουσιαστική σχέση με όσα συζητούνται.

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«Πραγματικά, στο συγκεκριμένο δεν υπάρχω. Είμαι σαν να με πετάξανε μέσα σε μια λεκάνη να με βρωμίσουν, ενώ δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό», κατέληξε.

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