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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Κρήτη ο θάνατος του επιχειρηματία Μανώλη Ροδουσάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι του Σαββάτου, στον κόμβο του Πλατανιά, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας, με συνοδηγό τη σύζυγό του, Μαρία Ροδουσάκη, συγκρούστηκε με όχημα τύπου βαν. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία ΒΟΑΚ.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση ο Μανώλης Ροδουσάκης έχασε τη ζωή του, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε.

Πηγή: flashnews.gr

Ο επιχειρηματίας διατηρούσε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Κισσάμου στα Χανιά, επιχείρηση οικοδομικών υλικών, καθώς και πρατήριο καυσίμων στην Κίσσαμο. Ήταν γνωστός στην Κρήτη για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά και για την πρωτοβουλία του να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς δικύκλων σχετικά με τη χρήση κράνους.

Η Μαρία Ροδουσάκη έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη, που συνδέεται με το Βενιζέλειο Ωδείο.

Η πρωτοβουλία που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα

Το 2024, με αφορμή τον θάνατο ενός 16χρονου δικυκλιστή σε τροχαίο στην Κίσσαμο, ο Μανώλης Ροδοσάκης αποφάσισε να μην προμηθεύει με καύσιμα τους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος.

Όπως ανέφερε στο zarpanews.gr ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Χανίων και αντιδήμαρχος, Γιάννης Δρακακάκης, το πρατήριο του Ροδοσάκη ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που εφάρμοσε αυτή την πρακτική. Στη συνέχεια, η Ένωση Βενζινοπωλών κοινοποίησε την πρωτοβουλία σε ολόκληρη την Κρήτη και η δράση επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας.

«Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Δρακακάκης, αποτίοντας φόρο τιμής στον επιχειρηματία.

(Με πληροφορίες από flashnews.gr)