Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, με τις τιμές σε ορισμένες περιοχές να φτάνουν έως και τα 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις των σταθμών ποιότητας αέρα του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου καταγράφηκαν συγκεντρώσεις που προσέγγισαν τα 112 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ενώ στον σταθμό που λειτουργεί στο Άδελε οι τιμές άγγιξαν τα 150 μικρογραμμάρια.
Οι δύο σταθμοί αποτελούν μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών Ρεθύμνου και αποτύπωσαν την έντονη παρουσία σκόνης από τη Σαχάρα στην περιοχή.
Οι αυξημένες συγκεντρώσεις διατηρήθηκαν για περίπου τρεις ώρες, ωστόσο μετά τις 23:00 καταγράφηκε γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών.