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Ζευγάρια κατήγγειλαν ότι κατέβαλαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την απόκτηση παιδιού, ενώ η κλινική φέρεται να οργάνωνε παράλληλες κυήσεις με παρένθετες μητέρες χωρίς τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται καταγγελία για δωροδοκία του πρώην προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προκειμένου να εκδοθεί κατ' εξαίρεση άδεια για ζευγάρι.

Παράλληλα, διερευνάται γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ απόφαση αναστολής λειτουργίας της κλινικής που είχε ληφθεί το 2020.

Το δικαστήριο θα εξετάσει συνολικά 48 μάρτυρες για να διαλευκάνει τη δράση της οργάνωσης και τις θεσμικές διασυνδέσεις της.

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Αδιανόητες πρακτικές, τεράστια χρηματικά ποσά, πλαστά στοιχεία και καταγγελίες για διασυνδέσεις με την ίδια την Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής συνθέτουν το σκηνικό της πρώτης ημέρας καταθέσεων στη δίκη για το κύκλωμα που φέρεται να δρούσε μέσα από την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά της Κρήτης, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, που συνεδριάζει στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), έρχονται στο φως ιστορίες ζευγαριών που πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ελπίζοντας να αποκτήσουν ένα παιδί, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια σειρά από φερόμενες παράνομες πρακτικές.

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Ανάμεσα στις υποθέσεις που ξεχωρίζουν είναι εκείνη ζευγαριού Χανιωτών, από το οποίο φέρεται να αποσπάστηκαν συνολικά 138.000 ευρώ, με 5.000 ευρώ να εμφανίζονται στη δικογραφία ως χρηματικό αντάλλαγμα για την εξασφάλιση ειδικής άδειας από τον τότε πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Νικόλαο Βραχνή.

Το ακόμη πιο σοκαριστικό; Για το ίδιο ζευγάρι φέρεται να οργανώθηκαν δύο παράλληλες εγκυμοσύνες, από δύο διαφορετικές παρένθετες μητέρες, με σχέδιο να δηλωθούν τα δύο παιδιά ως δίδυμα.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ – Ουρές μαρτύρων και διαμαρτυρίες για την αμαρτωλή κλινική γονιμότητας στα Χανιά – Πηγή: zarpanews.gr

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ – Ουρές μαρτύρων και διαμαρτυρίες για την αμαρτωλή κλινική γονιμότητας στα Χανιά – Πηγή: zarpanews.gr

Η κλινική χρέωνε 138.000 ευρώ για την απόκτηση παιδιού – Δύο παρένθετες έγκυες ταυτόχρονα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι των Χανιωτών (6ος και 7η μάρτυρας) είχε καταφύγει στην κλινική έπειτα από πολυετείς προσπάθειες απόκτησης παιδιού. Ωστόσο, η ηλικία της γυναίκας, η οποία είχε πλέον συμπληρώσει τα 55 έτη, δημιουργούσε νομικό εμπόδιο για τη διαδικασία.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται να απέσπασε από το ζευγάρι συνολικά 138.000 ευρώ, ενώ 5.000 ευρώ προορίζονταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα στοιχεία της υπόθεσης, για τη δωροδοκία του Νικολάου Βραχνή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη κατ’ εξαίρεση άδεια.

Οι αποκαλύψεις, όμως, δεν σταματούν εκεί.

Ο γιατρός και οι συνεργοί του φέρονται να οργάνωσαν δύο ταυτόχρονες κυήσεις, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές Ρουμάνες παρένθετες μητέρες και γενετικό υλικό από τρίτη γυναίκα δότρια.

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Η πρώτη παρένθετη ήταν μόλις 24 ετών, δηλαδή κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας των 25 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά την επιτυχή εμβρυομεταφορά και την επίτευξη εγκυμοσύνης, η γυναίκα επέστρεψε στη Ρουμανία, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη ιατρική παρακολούθηση.

Το ζευγάρι, μάλιστα, φέρεται να μην ενημερώθηκε για την πραγματική εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ λάμβανε ψεύτικα υπερηχογραφήματα που ανήκαν σε άλλη έγκυο γυναίκα, προκειμένου να πιστεύει ότι παρακολουθούσε την πορεία της δικής του εγκυμοσύνης.

Την ίδια στιγμή, οργανώθηκε και δεύτερη κύηση με άλλη παρένθετη, ηλικίας 31 ετών, η οποία πληρούσε τις ηλικιακές προϋποθέσεις για την έκδοση δικαστικής απόφασης.

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Το σχέδιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν να εμφανιστεί η δεύτερη γυναίκα ως η νόμιμη παρένθετη μητέρα και τα δύο παιδιά, που θα γεννιούνταν από διαφορετικές γυναίκες, να δηλωθούν ως δίδυμα!

Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς μεσολάβησαν οι συλλήψεις, ενώ ούτε η δεύτερη εγκυμοσύνη είχε θετική έκβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αρκετά αργότερα, το ζευγάρι κατάφερε τελικά να αποκτήσει ένα υγιές παιδί, το οποίο δηλώθηκε επισήμως στο ληξιαρχείο, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων.

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Σκάνδαλο κλινικής γονιμότητας στα Χανιά – Πηγή: flashnews.gr Σκάνδαλο κλινικής γονιμότητας στα Χανιά – Πηγή: flashnews.gr Σκάνδαλο κλινικής γονιμότητας στα Χανιά – Πηγή: flashnews.gr Σκάνδαλο κλινικής γονιμότητας στα Χανιά – Πηγή: flashnews.gr

Τα 5.000 ευρώ και η ειδική άδεια από τον Νικόλαο Βραχνή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την εμπλοκή του τότε προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 16 Ιουνίου 2023 ο γυναικολόγος και ιδιοκτήτης της κλινικής επικοινώνησε με τον Νικόλαο Βραχνή, ζητώντας τη μεσολάβησή του για την έκδοση κατ’ εξαίρεση άδειας από την Αρχή, ώστε να ξεπεραστεί το ηλικιακό εμπόδιο της 55χρονης ενδιαφερόμενης μητέρας.

Το οικονομικό αντάλλαγμα για την εν λόγω «εξυπηρέτηση» φέρεται να ανερχόταν σε 5.000 ευρώ.

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Η ειδική άδεια ήταν απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία με τρόπο που θα μπορούσε να εμφανιστεί ως νόμιμος, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη δρομολογηθεί οι παράλληλες κυήσεις.

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Ο Νικόλαος Βραχνής, αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, είχε παυθεί από τα καθήκοντά του μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Η εμπλοκή του αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι είχε συμμετάσχει στο κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής που πραγματοποίησε αυτοψία στην ίδια κλινική στις 19 Απριλίου 2019.

Από εκείνη την αυτοψία προέκυψε εισήγηση για κυρώσεις. Στις 23 Ιουλίου 2020 η Αρχή αποφάσισε την επιβολή προστίμου 1.500 ευρώ στον ιδιοκτήτη και την αναστολή της άδειας λειτουργίας της κλινικής για έξι μήνες.

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Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3679Β/3.9.2020, ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η κλινική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.

Το ερώτημα για το πώς και γιατί δεν εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ακόμη σκοτεινό κεφάλαιο της υπόθεσης.

Οι 30.000 ευρώ προκαταβολή στην κλινική και η παρένθετη χωρίς εξετάσεις και δικαστική απόφαση

Στην πρώτη ομάδα μαρτύρων περιλαμβάνεται και γυναίκα που μαζί με τον σύζυγό της απευθύνθηκαν στην κλινική προκειμένου να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασχεθέντος φακέλου, στις 7 Απριλίου 2023 στρατολογήθηκε γυναίκα από τη Μολδαβία, η οποία προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως παρένθετη μητέρα χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση.

Η γυναίκα ταξίδεψε στην Ελλάδα και επέστρεψε στο εξωτερικό, ενώ στη συνέχεια ήρθε ξανά στη χώρα για να υποβληθεί στη διαδικασία εμβρυομεταφοράς.

Παράλληλα, προετοιμάστηκε φαρμακευτικά άγνωστη δότρια ωαρίων, ηλικίας 22 ετών. Η λήψη των ωαρίων πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, ακολούθησε η γονιμοποίηση με το γενετικό υλικό του ενδιαφερόμενου πατέρα και στις 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η εμβρυομεταφορά στην παρένθετη.

Στις 14 Ιουλίου διαπιστώθηκε ότι η προσπάθεια δεν είχε επιτυχή έκβαση.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο εμβρυολόγος αναζήτησε τον φάκελο με τις ιατρικές εξετάσεις της παρένθετης μητέρας, ο οποίος, σύμφωνα με τις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν, ήταν κενός.

Την επόμενη ημέρα, η 4η κατηγορούμενη απέστειλε τα στοιχεία της γυναίκας σε άλλη κατηγορούμενη, μαία, χωρίς να υπάρχουν εξετάσεις, δικαστική απόφαση ή άλλα στοιχεία πέρα από το ονοματεπώνυμό της.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία, το ζευγάρι είχε καταβάλει 30.000 ευρώ ως προκαταβολή, σε περισσότερες δόσεις μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών είχε παρουσιαστεί από τον γιατρό ότι θα κυμαινόταν μεταξύ 70.000 και 80.000 ευρώ, ενώ η 4η κατηγορούμενη φέρεται να ζήτησε οι επόμενες πληρωμές να γίνουν σε μετρητά, με πρόσχημα τη μείωση του τελικού ποσού στα 67.000 ευρώ.

Επιπλέον, είχε συμφωνηθεί μηνιαία αμοιβή 1.000 ευρώ για την παρένθετη και 300 ευρώ για τη μεσίτρια και επόπτρια της υπόθεσης.

Στην ένορκη κατάθεσή της, η πρώτη μάρτυρας ανέφερε ότι εκείνη και ο σύζυγός της δεν γνώριζαν προσωπικά την παρένθετη μητέρα και δεν είχαν καμία επικοινωνία μαζί της. Η επικοινωνία γινόταν αποκλειστικά μέσω του γιατρού και της συνεργάτιδάς του, η οποία παρουσιαζόταν ως βοηθός του.

Όπως κατέθεσε, κανείς δεν τους ενημέρωσε για την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η δίκη για το κύκλωμα στα Χανιά

Οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης έχουν προγραμματιστεί για τις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Ποσειδών» του ΜΑΙΧ, με ώρα έναρξης τις 9 το πρωί.

Το δικαστήριο προτίθεται να εξετάσει έως και 12 μάρτυρες ανά δικάσιμο, με τη σειρά που αναγράφονται στον κατάλογο της δικογραφίας.

Συνολικά, κατά τις τέσσερις συνεδριάσεις προβλέπεται να εξεταστούν οι μάρτυρες με αύξοντα αριθμό από 1 έως 48.

Οι καταθέσεις αναμένεται να φωτίσουν ακόμη περισσότερο τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τις οικονομικές συναλλαγές, τις παράνομες διαδικασίες παρένθετης μητρότητας και τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα που κατείχαν θεσμικές θέσεις.

Μια υπόθεση με δεκάδες φερόμενα θύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην οποία η ελπίδα για την απόκτηση ενός παιδιού φέρεται να μετατράπηκε σε αντικείμενο μιας ιδιαίτερα επικερδούς και οργανωμένης δραστηριότητας.

(Πηγή: zarpanews.gr)