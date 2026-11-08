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Η συμπεριφορά του ηθοποιού στα επίμαχα αποσπάσματα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κοινό, ενώ η τραγουδίστρια είχε εκφράσει δημόσια την άποψη πως ο πρώην σύζυγός της θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή.

Μετά την καταδίκη του, ο 51χρονος κρατείται στις φυλακές Wandsworth, όπου φέρεται να δέχεται λεκτικές επιθέσεις από συγκρατούμενούς του, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλειά του.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Katy Perry εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον γάμο τους μέσω ενός ντοκιμαντέρ και ενός βιβλίου.

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Ένα βίντεο του Russel Brand με την πρώην σύζυγό του, Katy Perry, που προκαλεί αίσθηση, επανήλθε στο προσκήνιο μετά την καταδικαστική απόφαση του πρώην συζύγου της γνωστής τραγουδίστριας σε δίκη για βιασμό.

Ο κωμικός και ηθοποιός, 51 ετών, κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης την Πέμπτη (5 Νοεμβρίου), καθώς ολοκληρώθηκε η δίκη του στο Southwark Crown Court στο Λονδίνο.

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Δύο βίντεο αναδημοσιεύτηκαν μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Το ένα, από το 2010, δείχνει τον Russel Brand και την Katy Perry να ερωτώνται από ρεπόρτερ της πρωινής εκπομπής του ITV «GMTV» για τη γνώμη τους σχετικά με την τελετή των Όσκαρ εκείνης της χρονιάς, κατά την άφιξή τους στο πάρτι του «Vanity Fair» για τα Όσκαρ.

Μόλις ο Russel Brand αρχίζει να απαντά, η Perry τον διακόπτει, λέγοντας: «Δεν την είδες καν!» Ο Russel Brand, έκπληκτος, κάνει τότε ένα αστείο, επινοώντας μια υποτιθέμενη ανάμνηση από την τελετή, με τη δημοσιογράφο να λέει στην Perry: «Μόλις τον έβαλες μέσα στην ιστορία».

Ο Russel Brand, προφανώς αδιάφορος, απαντά χωρίς περιστροφές: «Τα είδα τα Όσκαρ», αλλά η Perry, αγνοώντας τον, λέει στον δημοσιογράφο: «Τον δίνω για τις μ**** του». Λίγα λεπτά αργότερα, όταν η δημοσιογράφος ρωτά την Perry ποιον χάρηκε που είδε να κερδίζει, ο Brand σηκώνει ένα σήμα που γράφει «Obey» (σ.σ Υπάκουσε στα ελληνικά). Το δείχνει στην Perry, η οποία σιωπά, και ο Brand προχωρά στη συνέχεια να μοιραστεί τις απόψεις του για τη βραδιά.

mind you he used to use an “obey” tag on katy perry everytime she wasn’t agreeing with him. imagine the horrors he did behind closed doors… https://t.co/WbfL6tRQCZ — bbl era (@notwhomstfarted) November 5, 2026

Ενώ εκείνος δίνει μια αόριστη απάντηση, η δημοσιογράφος προσπαθεί να εμπλέξει την Perry, ρωτώντας: «Katy, πώς τα βγάζεις πέρα με αυτόν τον τύπο;» και η Perry, εμφανώς αμήχανη, απαντά: «Στην πραγματικότητα είναι ξεκαρδιστικός». Ο Russel Brand τότε την τραβάει πιο πέρα.

Η παράξενη συμπεριφορά του Russel Brand στο βίντεο, καθώς και η αντίδραση της Perry, έχουν επισημανθεί, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν «ανατριχιαστική», αναφέρει ο Independent.

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Ένα άλλο βίντεο δείχνει την Perry να λέει στους θαυμαστές της σε μια συναυλία στο Φεστιβάλ του Παλατιού του Μπλένχαϊμ τον Ιούλιο του 2025: «Ελπίζω ο πρώην μου σύζυγος να μην είναι εδώ. Θα έπρεπε να είναι στη φυλακή».

Katy Perry wasn’t letting Russell Brand breathe at her shows all this summer😭 I just know she’s SMILING ear to ear at today’s news lolll😭 https://t.co/RACb5xpRAJ — Fadi (@TheWitnessedBoy) November 5, 2026

Η Perry, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Brand από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011, δεν έχει ακόμη σχολιάσει την καταδίκη. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Mail on Sunday», η τραγουδίστρια του «Firework» βρίσκεται σε «ενεργές συζητήσεις» για να αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με τον «σκοτεινό γάμο» της σε μια σειρά ντοκιμαντέρ αλλά και ένα βιβλίο.

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Russel Brand: «Τρέμει από φόβο» στη φυλακή, αφού δέχτηκε επιθέσεις από «εκατοντάδες» κρατούμενους

Στο μεταξύ τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Russel Brand «τρέμει από φόβο» στη φυλακή, αφού δέχτηκε επιθέσεις από «εκατοντάδες» κρατούμενους.

Στον 51χρονο κωμικό δεν χορηγήθηκε εγγύηση πριν από την έκδοση της ποινής του, αφού κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, μετά από δίκη που πραγματοποιήθηκε στο Southwark Crown Court του Λονδίνου την Πέμπτη (05.11.26), ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκρατούμενοί του στη φυλακή Wandsworth του Λονδίνου έχουν δημιουργήσει ένα… τραγούδι γεμάτο βωμολοχίες σχετικά με τα εγκλήματά του.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «Mail on Sunday» ότι οι κρατούμενοι φώναζαν επανειλημμένα: «Έχουμε έναν ολοκαίνουργιο παιδέρα στην πτέρυγα! Έναν ολοκαίνουργιο παιδέρα. Μπραντ, ρε μ***α, δεν είσαι και τόσο γ*****α αλαζονικός πια».

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Μια πηγή πρόσθεσε: «Τα Σαββατοκύριακα στο Wandsworth μπορεί να είναι βαρετά, καθώς η φυλακή έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, πράγμα που σημαίνει ότι συνήθως οι κρατούμενοι έχουν πολύ λίγο χρόνο εκτός κελιού.

«Δεν γίνεται άσκηση στην αυλή. Το δείπνο ή το τσάι σερβίρεται στους κρατούμενους στις 4.30 μ.μ. και στη συνέχεια οι κρατούμενοι επιστρέφουν στα κελιά τους μέχρι τις 8 π.μ. της επόμενης μέρας.».

«Πρέπει να βρουν κάπου τη διασκέδασή τους, οπότε έκαναν τον Brand στόχο τους, με εκατοντάδες κρατούμενους να φωνάζουν το σύνθημα.»

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Πρόσθεσαν: «Ο Brand βγαίνει από το κελί του μόνο για να πάρει το φαγητό του την ώρα του γεύματος και μετά επιστρέφει. Κινείται σαν σκιά.»

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«Μέχρι στιγμής έχει δεχτεί μόνο λεκτική βία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, αν κατά τύχη κάποιος άλλος κρατούμενος τον συναντήσει, η κατάσταση θα περιοριστεί μόνο σε λεκτική βία, καθώς κάθε διασημότητα αποτελεί ελκυστικό στόχο».

Προειδοποίησαν επίσης ότι είναι πιθανό «να τον πλησιάσουν σύντομα δύο κρατούμενοι που κάνουν κουμάντο στην πτέρυγα», προσθέτοντας: «Χωρίς αμφιβολία, μάλλον θα καταλήξει να τους γεμίσει τις τσέπες για να περάσει λίγο πιο ασφαλώς και άνετα».

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