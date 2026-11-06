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Ένα νέο βίντεο από την αστυνομική ανάκριση του Ράσελ Μπραντ, στο οποίο ο Βρετανός ηθοποιός παραμένει ανέκφραστος ενώ οι αστυνομικοί τού περιγράφουν λεπτομερώς την καταγγελία γυναίκας για βιασμό, ήρθε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του για τέσσερα σεξουαλικά αδικήματα.

Το υλικό, που δημοσιοποίησε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2025 και δείχνει τον 51χρονο ηθοποιό να κάθεται σε αίθουσα ανακρίσεων. Καθώς ο αστυνομικός διαβάζει την περιγραφή της γυναίκας για όσα καταγγέλλει ότι συνέβησαν, εκείνος παραμένει σιωπηλός, χωρίς εμφανή συναισθηματική αντίδραση.

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Moment Russell Brand is grilled by cops over a string of sex attacks pic.twitter.com/s7hrDGIYQO — The Sun (@TheSun) November 5, 2026

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Ράσελ Μπράντ αφαίρεσε το προφυλακτικό που φορούσε πριν τη βιάσει. «Το προφυλακτικό που φορούσε είχε αφαιρεθεί κάποια στιγμή πριν από τον πρωκτικό βιασμό και βρισκόταν πλέον στο πάτωμα», ακούγεται να αναφέρει ο αστυνομικός.

Κατά την περιγραφή της καταγγέλλουσας, ο Μπραντ τής ζήτησε στη συνέχεια να καθαρίσει το κρεβάτι και αποχώρησε από το δωμάτιο. Λίγο αργότερα, ένας άλλος άνδρας μπήκε στον χώρο και της είπε ότι έπρεπε να φύγει, καθώς ο ηθοποιός είχε ακόμη μία παράσταση να δώσει το ίδιο βράδυ. Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ο οδηγός που την είχε μεταφέρει αρχικά στο σπίτι του Μπραντ την πήγε στη συνέχεια στον σταθμό του μετρό στο Χάμπστεντ.

Όταν ο αστυνομικός ολοκλήρωσε την ανάγνωση της καταγγελίας, τον ρώτησε ποια ήταν η απάντησή του σε όσα μόλις είχε ακούσει. «Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή», απάντησε λακωνικά ο Μπραντ, διατηρώντας την ίδια έκφραση.

Ο Μπραντ παραμένει υπό κράτηση και η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.