Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Λόρα Μπραντ κατέθεσε στο δικαστήριο υπέρ του συζύγου της, Ράσελ Μπραντ, περιγράφοντάς τον ως στοργικό πατέρα και υποστηρικτικό σύζυγο που σέβεται απόλυτα τα όριά της.

Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, για τις οποίες έχει δηλώσει αθώος, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκαν επίσης δύο πρώην σύντροφοί του, οι οποίες κατέθεσαν ότι ο Μπραντ ήταν ευγενικός και σεβόταν τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια των σχέσεών τους.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον των ενόρκων ότι η σεξουαλική συναίνεση αποτελεί για εκείνον θεμελιώδη και απαραίτητη αξία.

Η δίκη συνεχίζεται και το σώμα των ενόρκων αναμένεται να αποσυρθεί για να εκδώσει την ετυμηγορία του την ερχόμενη Τρίτη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η σύζυγος του Ράσελ Μπραντ, Λόρα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο σύζυγός της είναι «στοργικός, ευγενικός και υπέροχος πατέρας για τα παιδιά μας».

Η 39χρονη είπε στους ενόρκους, κατά τη διάρκεια της δίκης του Μπραντ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, ότι «ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεται δείχνει ότι με ξέρει», προσθέτοντας: «Νιώθω ότι με καταλαβαίνει απόλυτα… Τον αγαπώ πάρα πολύ».

Advertisement

Advertisement

Ο γνωστός από τα ΜΜΕ ηθοποιός αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες – τρεις για βιασμό, τρεις για σεξουαλική επίθεση και μία για απόπειρα άσεμνης επίθεσης. Αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

Κατά την κατάθεσή της στο Southwark Crown Court του Λονδίνου την Πέμπτη, η Λόρα Μπραντ ρωτήθηκε από τον δικηγόρο της υπεράσπισης αν ο σύζυγός της τη σεβόταν όταν δεν ήθελε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί του, και απάντησε: «Ναι, απολύτως».

Russell Brand’s wife Laura Gallacher is giving evidence in support of her husband a day after he took the stand to defend himself against rape and sex assault charges Read the latest updates: https://t.co/vNeKSVR05T https://t.co/OOrh5jo5V7 — The Independent (@Independent) October 29, 2026

Η Λόρα Μπραντ είναι κόρη του πρώην γκολφέρ Μπέρναρντ Γκάλαχερ και αδελφή της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Κίρστι Γκάλαχερ. Παντρεύτηκε τον Μπραντ το 2017 και έχουν τρία παιδιά.

Είπε στο δικαστήριο ότι τον γνώρισε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου το 2006, εξηγώντας ότι της πήρε τον αριθμό του τηλεφώνου της και ότι ξεκίνησαν σχέση λίγο αργότερα.

Είπε ότι μετά την παράστασή του: «Πήγα κοντά του και του είπα: “Είμαι η Λόρα, η αδελφή της Κίρστι. Ήταν υπέροχη παράσταση”».

Advertisement

Την επικοινώνησε την επόμενη μέρα, είπε. Όταν συναντήθηκαν, είπε ότι έκαναν στοματικό σεξ, προσθέτοντας: «Ίσως να ήθελε να κάνουμε σεξ, αλλά εγώ δεν ήθελα».

Η Λόρα Μπραντ είπε ότι ήξερε πριν συναντηθούν ότι «του άρεσαν οι γυναίκες» και ανακάλυψε, ενώ έβγαιναν μαζί, ότι είχε σχέσεις και με άλλες.

«Δεν με ενδιέφερε να έχω σχέση μαζί του αν κοιμόταν με άλλες», είπε.

Advertisement

«Είχα δεσμευτεί, είχαμε πει ο ένας στον άλλο ότι αγαπιόμασταν, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι του ήταν δύσκολο να είναι μονογαμικός».

Είπε ότι παρέμεινε φίλη με τον Μπραντ ενώ αυτός ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι από το 2010 έως το 2012, και ξανασμίξανε το 2015.

Όταν ρωτήθηκε αν «γνώριζε για την πολυγαμία του» κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήταν χωρισμένοι, απάντησε: «Το γνώριζα πολύ καλά. Το διάβαζα τακτικά στις εφημερίδες, οπότε το γνώριζα, και μου το είχε πει και ο ίδιος».

Advertisement

Αναφερόμενη στη σχέση τους σήμερα, είπε: «Έχουμε μια πολύ ειλικρινή, ανοιχτή και ξεκάθαρη σχέση και γάμο.

«Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του γάμου μας, και η σχέση μας ήταν πάντα ειλικρινής».

Οι κατηγορίες εναντίον του Μπραντ αφορούν καταγγελίες που υπέβαλαν έξι γυναίκες, οι οποίες καλύπτουν μια περίοδο 10 ετών, από το 1999 έως το 2009.

Advertisement

Ο καλλιτέχνης δεν έδειξε ιδιαίτερη συγκίνηση κατά τη διάρκεια της δίκης του, αλλά τον είδαν να χαμογελάει πλατιά σε κάποια σημεία της κατάθεσης της συζύγου του.

Advertisement

Ξέσπασε σε γέλιο όταν εκείνη είπε στο δικαστήριο: «Έχουμε πράγματι πολλούς φίλους και συναδέλφους, και είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους».

Η κατάθεσή της έγινε μια μέρα μετά την εμφάνιση του ίδιου του σταρ στο εδώλιο των μαρτύρων.

Είπε στους ενόρκους ότι οι κατηγορίες είχαν «καταστροφική» επίδραση στις σχέσεις του με φίλους και συναδέλφους, με αποτέλεσμα ούτε καν να τον πλησιάζουν.

Advertisement

Επίσης, δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε πολλές ερωτικές σχέσεις, αλλά πιστεύει ότι η σεξουαλική συναίνεση είναι «θεμελιώδης, ουσιώδης, απαραίτητη και, πράγματι, από πολλές απόψεις πιο σημαντική από το ίδιο το σεξ».

Την Πέμπτη, το δικαστήριο άκουσε επίσης τις καταθέσεις δύο πρώην συντρόφων του Ράσελ Μπραντ

Η Έλια Άλβαρεζ Ντίαζ ανέφερε ότι είχαν σχέση και ζούσαν μαζί για περίπου ένα χρόνο, από το 1998 έως το 1999, και περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως «ευγενικό» και «στοργικό».

Τον περιέγραψε ως «εξαιρετικά πειστικό… έναν πολύπλοκο χαρακτήρα» και «συναρπαστικό να είσαι μαζί του».

«Όταν όμως έλεγα όχι, το δεχόταν», ανέφερε σε κατάθεσή της.

Η σχέση τους έληξε επειδή την απατούσε επανειλημμένα, είπε.

Η Αμάντα Αλγκέρο Αλέχος δήλωσε στο δικαστήριο ότι και ο Μπραντ την είχε απατήσει επανειλημμένα.

«Ήταν αναμφίβολα επιπόλαιος, ποτέ μπροστά μου και ποτέ όταν ήμουν κοντά. Αυτό δεν είχε σημασία για μένα εκείνη την εποχή», είπε.

Θυμήθηκε γυναίκες που «περιστρέφονταν» γύρω από τον Μπραντ «σα μύγες», ακόμα και όταν βγαίναν ως ζευγάρι.

Η δίκη συνεχίζεται, με το σώμα ενόρκων να αναμένεται να αποσυρθεί για να εξετάσει τις ετυμηγορίες την Τρίτη.

🚨Russell Brand arrives at Southwark Crown Court. Yesterday he gave evidence; today the walk is different. He thought his evidence would end the trial by lunch. Laura beside him does the supportive-wife routine with the energy of someone who just checked the prenup in the car. He reaches for her waist. She pats him for half a second, then drops her arm. That’s not “we’re fine.” That’s “I’ve realised the miracle Russell promised is not going to happen.” — Grace Bella Ashford (@RealGraceBella) October 29, 2026