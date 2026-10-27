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Η πρώην βοηθός του, Έλεν Μπέργκερ, κατέθεσε ότι ο κωμικός επέδειξε ακόρεστη σεξουαλική όρεξη και ανάρμοστη συμπεριφορά, την οποία το περιβάλλον του φαινόταν να αποδέχεται ως φυσιολογική.

Επιπλέον, αναγνώστηκαν καταθέσεις σχετικά με καταγγελλόμενες επιθέσεις σε εργαζόμενες και άλλες γυναίκες, περιγράφοντας περιστατικά σε τηλεοπτικά πλατό και δημόσιους χώρους.

Ο 51χρονος ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση των μαρτυριών της πλευράς της κατηγορίας.

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Νέες μαρτυρίες για τη συμπεριφορά του Ράσελ Μπραντ παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο, όπου ο 51χρονος Βρετανός ηθοποιός και κωμικός δικάζεται για επτά κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων που αφορούν έξι γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πρώην προσωπική βοηθός του, Έλεν Μπέργκερ, περιέγραψε στην κατάθεσή της έναν άνθρωπο με «ακόρεστη σεξουαλική όρεξη», ο οποίος, όπως υποστήριξε, έκανε σεξ «μέρα και νύχτα». Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες γινόταν ανεκτή από τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του.

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Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται σε γραπτή κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία τον Μάιο του 2024 και αναγνώστηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο δικαστήριο. Ο Μπραντ, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες, παρέμεινε στο εδώλιο κατά την παρουσίαση των μαρτυριών της πλευράς της κατηγορίας. Αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία άσεμνης επίθεσης, για φερόμενα περιστατικά της περιόδου 1999-2009.

«Η συμπεριφορά του ήταν σε άλλο επίπεδο»

Η Έλεν Μπέργκερ εργάστηκε ως προσωπική βοηθός του Μπραντ από τον Ιούνιο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 2007, όταν εκείνος βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του. Τότε είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο Channel 4, στο MTV και στο BBC, παρουσίαζε ραδιοφωνική εκπομπή, πραγματοποιούσε περιοδεία με παραστάσεις stand-up comedy, αρθρογραφούσε στον Guardian και εργαζόταν παράλληλα πάνω σε βιβλίο.

Όπως περιέγραψε, η συγκεκριμένη εργασία ήταν μία από τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές εμπειρίες της, καθώς ο κωμικός είχε αστείρευτη ενέργεια και η συνεργασία μαζί του απαιτούσε συνεχή διαχείριση των αντιδράσεών του.

«Είχα εργαστεί και στο παρελθόν με διασημότητες και είχα δει πολλούς ανθρώπους να αντιμετωπίζουν την κακή συμπεριφορά ως φυσιολογική. Αλλά αυτό ήταν σε άλλο επίπεδο», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ανοχή που έδειχναν οι συνεργάτες του στη συμπεριφορά του την έκανε αρχικά να θεωρεί πως επρόκειτο για κάτι συνηθισμένο στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.

Σύμφωνα με το ITV News η Μπέργκερ αναφέρθηκε ακόμη στις συνήθειές του στο σπίτι, λέγοντας ότι κυκλοφορούσε συχνά φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, χωρίς μπλούζα. Θυμήθηκε, μάλιστα, μια συνέντευξη που είχε δώσει στην ηθοποιό Σάντι Φροστ, κατά την οποία, σύμφωνα με την ίδια, παρέμεινε με τα εσώρουχα και μια ανοιχτή ρόμπα σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης.

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«Έκανε σεξ μέρα και νύχτα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρώην βοηθός στη σεξουαλική ζωή του Μπραντ, υποστηρίζοντας ότι, παρά το φορτωμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα, εκείνος αναζητούσε διαρκώς νέες ερωτικές επαφές.

«Είχε μια εξωφρενική σεξουαλική όρεξη και έκανε σεξ με ανθρώπους μέρα και νύχτα. Ήταν πολύ ανοιχτός σχετικά με τις ανάγκες του», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν τον έβλεπε να εμφανίζεται ιδιαίτερα ευχαριστημένος μετά τις ερωτικές επαφές τους, περιγράφοντας τη δική της εντύπωση για τη διάθεσή του.

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«Ποτέ δεν έδειχνε χαρούμενος μετά το σεξ. Περισσότερο έμοιαζε καταθλιπτικός», είπε, σύμφωνα με την κατάθεση που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Θυμήθηκε, επίσης, ότι όταν ο Μπραντ βρισκόταν υπό πίεση λόγω επαγγελματικών προθεσμιών, γινόταν ανυπόμονος και της απηύθυνε αστειευόμενος την ερώτηση: «Μπορώ να πάω να κάνω σεξ τώρα;».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο κωμικός χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης MySpace για να γνωρίζει γυναίκες, τις οποίες στη συνέχεια συναντούσε. Στο διαμέρισμά του στο Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, έρχονταν συχνά γυναίκες, ενώ η ίδια θυμήθηκε ότι ένα πρωί είχε δει μια γνωστή γυναίκα να βγαίνει από το υπνοδωμάτιό του.

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«Ήταν σαν παγόνι. Οι γυναίκες τον πλησίαζαν συνεχώς», σημείωσε.

Οι γνωριμίες μέσω MySpace και τα περιστατικά στα καμαρίνια

Η Μπέργκερ κατέθεσε ότι, όταν ο Μπραντ συμμετείχε σε γυρίσματα εκπομπής του MTV, της είχε ζητήσει να συγκεντρώνει αριθμούς τηλεφώνου από γυναίκες που τον πλησίαζαν. Όπως είπε, το αίτημα την έκανε να αισθανθεί άβολα και, αφού ζήτησε συμβουλές, αποφάσισε να μην το συνεχίσει.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, σε άλλες περιπτώσεις χρειάστηκε να εμποδίσει τη μητέρα και τη σύντροφο του κωμικού να μπουν στο καμαρίνι του, καθώς εκείνος βρισκόταν μέσα με άλλη γυναίκα. Η ίδια ισχυρίστηκε ακόμη ότι άκουσε τον Μπραντ να δέχεται στοματικό σεξ σε γυναικείες τουαλέτες. Όπως είπε, αναγνώρισε τη φωνή του, αλλά και τις χαρακτηριστικές καουμπόικες μπότες του κάτω από το διαχωριστικό.

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Η πρώην βοηθός αναφέρθηκε και σε περιστατικό κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, όταν ο Μπραντ ολοκλήρωσε την παράστασή του καλώντας γυναίκες να τον συναντήσουν αργότερα σε παμπ. Σύμφωνα με την ίδια, αρκετές ανταποκρίθηκαν και αργότερα τον εντόπισε να κάνει σεξ στο ντους του διαμερίσματος που είχε νοικιάσει.

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Παρά τις περιγραφές της για τη συμπεριφορά του, η Μπέργκερ διευκρίνισε ότι δεν είχε δει τον Μπραντ να διαπράττει κάποια παράνομη πράξη.

«Δεν είδα ποτέ τον Ράσελ να κάνει κάτι παράνομο. Είδα όμως να συμπεριφέρεται άσχημα στις γυναίκες», τόνισε.

Η ίδια αποχώρησε από τη θέση της τον Φεβρουάριο του 2007, έπειτα από περίπου εννέα μήνες συνεργασίας, δηλώνοντας ότι είχε εξαντληθεί από τις συνθήκες εργασίας και τη συμπεριφορά του εργοδότη της.

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Η μαρτυρία για την καταγγελλόμενη επίθεση σε εργαζόμενη του Channel 4

Στην ίδια δικαστική συνεδρίαση παρουσιάστηκε και η γραπτή κατάθεση της προϊσταμένης μιας γυναίκας που έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Μπραντ το 2009, όταν εργαζόταν στο Channel 4.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η προϊσταμένη, η γυναίκα τής είχε εκμυστηρευτεί ότι δύο συνεργάτες του κωμικού, ο Τζακ Μπέιλς και ο Γκάρεθ Ρόι, της είπαν πως έπρεπε να του κάνει μασάζ, διαφορετικά εκείνος δεν θα συνέχιζε τα γυρίσματα της ημέρας.

Η προϊσταμένη κατέθεσε ότι, σύμφωνα με την αφήγηση που είχε ακούσει, οι δύο άνδρες παρέμειναν στον χώρο κατά τη διάρκεια του καταγγελλόμενου περιστατικού και παρακολουθούσαν γελώντας, ενώ ο Μπραντ φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη γυναίκα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας και αφορούν περιστατικό που ο Μπραντ αρνείται ότι διέπραξε.

«Ήταν σαν να είχε κυριευθεί από κάτι άλλο»

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε, επίσης, η κατάθεση της αδελφής μιας γυναίκας που υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και στη συνέχεια βιάστηκε διά του στόματος από τον Μπραντ σε μπαρ του Σόχο, στο Λονδίνο, το 2004.

Η μάρτυρας περιέγραψε την κατάσταση της αδελφής της το επόμενο πρωί, λέγοντας ότι ήταν αναστατωμένη και έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Όπως κατέθεσε, το 2023 η γυναίκα επικοινώνησε μαζί της κλαίγοντας και της αφηγήθηκε λεπτομερώς όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν.

«Ακουγόταν σαν να δυσκολευόταν να πάρει ανάσα», περιέγραψε η αδελφή της.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η γυναίκα τής είπε ότι τα μάτια του Μπραντ είχαν γίνει «εντελώς μαύρα» και ότι έμοιαζε σαν να είχε κυριευθεί από κάτι ή σαν να είχε μεταμορφωθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο. Η περιγραφή μεταφέρθηκε στο δικαστήριο ως μέρος της μαρτυρίας για την εμπειρία και την ψυχολογική κατάσταση της καταγγέλλουσας.

Ο Ράσελ Μπραντ αρνείται όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η δίκη συνεχίζεται, με τις καταθέσεις να εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.