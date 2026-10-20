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Ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός Ράσελ Μπραντ βίασε από τον πρωκτό μια γυναίκα που είχε πάει με τη θέλησή της στο σπίτι του για συναινετικό σεξ, αγνοώντας τις εκκλήσεις της να σταματήσει, είπε η ίδια στην αστυνομία σε κατάθεσή της που παίχτηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου την Τρίτη.

Ο Μπραντ κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές σε βάρος έξι γυναικών μεταξύ του 1999 και του 2009. Ο 51χρονος αρνείται τις κατηγορίες και είπε στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του πως δεν είχε επιδοθεί ποτέ σε μη συναινετική σεξουλαική δραστηριότητα, καθώς και ότι οι καταγγέλλουσες ίσως να έχουν «φανταστεί εκ νέου» τα γεγονότα.

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Σε κατάθεσή της στην αστυνομία που παίχτηκε στο δικαστήριο μία από τις γυναίκες, που είπε ότι ήταν μεγάλη φαν του κωμικού, υποστήριξε πως τον είχε γνωρίσει το 2009, αφού επέλεξε αυτήν και μία φίλη της για να πάνε για ποτό μετά από μία παράστασή του. Αργότερα είπε πως αυτή και μια άλλη γυναίκα πήγαν στο καμαρίνι του, όπου υπήρξε σεξουαλική επαφή, αν και όχι σεξ με διείσδυση.

Αφού ο Μπραντ επικοινώνησε μαζί της πολλές φορές την επόμενη εβδομάδα, είπε ότι με τη θέλησή της συμφώνησε να πάει στο σπίτι του για σεξ. Όταν έφτασε της είπε «αυτή είναι η καλύτερη απόφαση που πήρες ποτέ», όπως κατέθεσε στην αστυνομία.

Είπε πως την έβαλε να κάνει ντους επειδή τα μαλλιά της «μύριζαν περίεργα» και να πλύνει τα δόντια της. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ενώ έκανα σεξ την γύρισε μπρούμυτα και χωρίς προειδοποίηση ή να της ζητήσει άδεια την βίασε από τον πρωκτό ενώ του ζητούσε να σταματήσει.

Όπως είπε, μετά φάνηκε τρομοκρατημένος και νόμισε ότι θα της ζητούσε συγγνώμη, μα αντ’αυτού της είπε «πρέπει να καθαρίσεις το χάλι» που είχε κάνει. Έκανε όπως της είπε, ενώ ο ίδιος είδε για λίγο τηλεόραση, έκανε ένα τηλεφώνημα και μετά έφυγε από το δωμάτιο. Αργότερα είπε στη μητέρα της πως πήγε σε κλινική για εξετάσεις επειδή φοβόταν μήπως είχε κολλήσει HIV.

«Είναι κάτι που ζει μαζί μου από τότε, κατηγορούσα τον εαυτό μου για χρόνια» είπε στην αστυνομία.

Με πληροφορίες από Reuters