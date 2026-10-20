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Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι γαλλικές αρχές ενόψει των νέων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει μαζική κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων, ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και πιθανές απαγορεύσεις συγκεντρώσεων που εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκαλέσουν επεισόδια.

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας στις ζώνες των γαλλικών πόλεων όπου σημειώθηκαν βίαια επεισόδια συνέβαλαν στο να επανέλθει η ηρεμία, ανέφερε η γαλλική κυβέρνηση, εν όψει των νέων διαδηλώσεων που έχουν σχεδιαστεί για το Σαββατοκύριακο.

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Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναγνώρισε ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν ήταν επαρκής, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν «υπερβολικά στατικές και όχι αρκετά ευέλικτες». Παράλληλα, κατηγόρησε ομάδες της άκρας Αριστεράς ότι επιχείρησαν να οργανώσουν σχέδιο εξέγερσης σε ορισμένες περιοχές.

«Η αστυνομική κινητοποίηση θα είναι μαζική», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός στην Εθνοσυνέλευση, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατών (MoDem), Μαρκ Φενό. Όπως πρόσθεσε, ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες στις τοπικές αρχές για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Στρατιώτες στη φύλαξη κτιρίων, αστυνομικοί στους δρόμους

Στον νέο σχεδιασμό προβλέπεται η αξιοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων της επιχείρησης Sentinelle για τη φύλαξη συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και την προστασία κτιρίων, ώστε να απελευθερωθούν αστυνομικοί και χωροφύλακες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επεισοδίων.

«Οι δυνάμεις Sentinelle θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, κυρίως σε αποστολές στατικής φύλαξης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

Η συγκεκριμένη επιλογή εντάσσεται στην προσπάθεια αύξησης της αστυνομικής παρουσίας στο πεδίο των διαδηλώσεων, μετά την κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των προηγούμενων κινητοποιήσεων.

Επιστρατεύονται επίλεκτες μονάδες, ελικόπτερα και τεθωρακισμένα

Ο Νουνιές προανήγγειλε επίσης την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας με ειδικές μονάδες επέμβασης, στα πρότυπα των μέτρων που είχαν εφαρμοστεί κατά τις εκτεταμένες ταραχές του Ιουλίου του 2023.

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Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται η BRI, η μονάδα έρευνας και επέμβασης της αστυνομίας, η επίλεκτη μονάδα της χωροφυλακής GIGN και η ειδική αντιτρομοκρατική μονάδα RAID.

Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων Centaure και οχημάτων εκτόξευσης νερού, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση βίαιων συγκεντρώσεων.

Ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι ορισμένα από αυτά τα μέσα είχαν ήδη κινητοποιηθεί στις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, επισημαίνοντας, ωστόσο, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης.

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«Είχαν κινητοποιηθεί το περασμένο Σάββατο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λεκορνί: «Σχέδιο εξέγερσης» από ομάδες της άκρας Αριστεράς

Μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, ο Γάλλος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα αυθόρμητων αντιδράσεων, αλλά σε ορισμένες περιοχές εντάσσονταν σε οργανωμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για «σχεδιασμό, σε ορισμένα σημεία, ενός εξεγερσιακού σχεδίου που οργανώθηκε από μικρές ομάδες της άκρας και της εξτρεμιστικής Αριστεράς».

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Ο Λεκορνί ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει σε βίαιες ομάδες να απειλήσουν κυβερνητικά κτίρια και θεσμούς της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Δεν πρόκειται να ανεχθούμε στασιαστικές ομάδες που επιχειρούν να κινηθούν εναντίον του Μεγάρου των Ηλυσίων ή του Ματινιόν», τόνισε, αναφερόμενος στις έδρες της γαλλικής προεδρίας και της πρωθυπουργίας αντίστοιχα.

Διαψεύδει τις καταγγελίες για πολιτική παρακολούθηση

Κατά την ίδια συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός απέρριψε τις καταγγελίες περί πολιτικής παρακολούθησης από την αστυνομία και συλλογής πληροφοριών για πολιτικούς σκοπούς.

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Οι ισχυρισμοί είχαν δημοσιοποιηθεί από τον ιστότοπο Mediapart και αναπαραχθεί από την Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise – LFI), προκαλώντας νέα αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

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«Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε ο Λεκορνί, προσθέτοντας ότι «είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση να μπορεί να δώσει τέτοιου είδους εντολές».

Στο τραπέζι ακόμη και η απαγόρευση διαδηλώσεων

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης συγκεντρώσεων που εκτιμάται ότι ενδέχεται να διαταράξουν τη δημόσια τάξη, ακόμη και όταν έχουν δηλωθεί επισήμως στις αρμόδιες αρχές.

Η δυνατότητα απαγόρευσης αφορά τόσο μη δηλωμένες διαδηλώσεις όσο και συγκεντρώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι θα πραγματοποιηθούν χωρίς επεισόδια. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και η δυνατότητα των διοργανωτών και των μέτρων περιφρούρησης να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Journal du Dimanche, ο Νουνιές έχει ήδη αποστείλει οδηγίες στους νομάρχες, καλώντας τους να αξιοποιήσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο δυνατότητες για την απαγόρευση συγκεντρώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση, με βάση τις τοπικές συνθήκες και την εκτίμηση των κινδύνων, καθώς η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να αποτρέψει νέα επεισόδια στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από Reuters, BFMTV.com