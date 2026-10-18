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Ο Ντίτερς διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη σεξουαλικής σχέσης μεταξύ τους, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της διπλωμάτη, χαρακτηρίζοντάς την χειριστική και αυταρχική.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει εκτενές αποδεικτικό υλικό για παράνομες δραστηριότητες της Γκιλφόιλ, επικαλούμενος στοιχεία από ελληνική πηγή, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Η απόφαση του Ντίτερς να δημοσιοποιήσει τις κατηγορίες συνδέεται με την επιθυμία του να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για τη δικαστική διαμάχη ενός γιατρού.

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Νέες διαστάσεις στην υπόθεση των καταγγελιών σε βάρος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιχειρεί να δώσει ο Έρικ Ντίτερς, ο οποίος παραδέχθηκε δημόσια ότι το βασικό κίνητρο πίσω από τις αποκαλύψεις του ήταν η εκδίκηση, επειδή, όπως υποστηρίζει, η Αμερικανίδα διπλωμάτης δεν τον βοήθησε σε υπόθεση που τον απασχολούσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και στην Αναστασία Γιάμαλη, ο Ντίτερς αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Γκιλφόιλ, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον της και διατύπωσε σοβαρούς ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς και οικονομικών συναλλαγών.

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«Δεν είχα ποτέ σεξουαλική σχέση μαζί της»

Ο Έρικ Ντίτερς θέλησε αρχικά να ξεκαθαρίσει τη φύση της σχέσης του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπήρξε μεταξύ τους ερωτική ή σεξουαλική επαφή.

«Δεν είχα καμιά σεξουαλική, προσωπική, ακατάλληλη σχέση αυτού του είδους με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι οικείες προσφωνήσεις και τα σύμβολα καρδιάς που χρησιμοποιούσε εκείνη στις επικοινωνίες τους δεν υποδήλωναν, κατά την άποψή του, κάποια ιδιαίτερη προσωπική σχέση.

«Μιλάει έτσι σε όλους. “Μωρό μου”, “Γλυκιέ μου”, “Αγάπη μου”, αυτά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η μόνη σωματική επαφή που είχαν ήταν μια αγκαλιά.

Σφοδρή προσωπική επίθεση κατά της Γκιλφόιλ

Στη συνέχεια, ο Ντίτερς χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Αμερικανίδα διπλωμάτη, υποστηρίζοντας ότι η επιρροή της στην κυβέρνηση Τραμπ μειώθηκε μετά τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Τη χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «χειριστική», «πιεστική», «μοχθηρή» και «ιδιοτελή».

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«Είναι ένας από τους πιο αυταρχικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε.

Οι σοβαρές καταγγελίες και ο ισχυρισμός για 7.800 σελίδες εγγράφων

Ο Ντίτερς υποστήριξε ότι διαθέτει πληροφορίες από ελληνική πηγή, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έκανε αναφορές σε φερόμενη δωροδοκία και άλλες παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται στο δημοσίευμα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες του.

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Ερωτηθείς εάν διαθέτει αποδείξεις, απάντησε ότι η πηγή του έχει συγκεντρώσει περίπου 7.800 σελίδες υλικού.

«Μου έχει στείλει δύο υπομνήματα. Έχω διαβάσει τα υπομνήματα, γραπτά μηνύματα προς την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ηλεκτρονικά αρχεία, αναζητήσεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τους όρους «δωροδοκία», «κοκαΐνη» και «μετρητά», χωρίς να προκύπτει από το παρατιθέμενο υλικό ποια συγκεκριμένα γεγονότα αποδεικνύονται ή ποια πρόσωπα εμπλέκονται.

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«Το έκανα από εκδίκηση, επειδή δεν με βοήθησε»

Η σημαντικότερη παραδοχή του Ντίτερς αφορούσε το κίνητρο πίσω από τη δημόσια καταγγελία του.

Ο ίδιος δήλωσε ευθέως ότι αποφάσισε να κινηθεί εναντίον της Γκιλφόιλ επειδή θεωρεί πως εκείνη δεν τήρησε μια συμφωνία να τον βοηθήσει σε υπόθεση που αφορούσε εκατοντάδες φερόμενα θύματα ενός γιατρού.

«Το έκανα από εκδίκηση. Καθαρή εκδίκηση επειδή δεν με βοήθησε στον σκοπό που ήθελα τη βοήθειά της», ανέφερε.

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Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε ζητήσει τη συνδρομή της για την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες του γιατρού Ντουράνι, τον οποίο κατηγορεί για εκατοντάδες περιττές χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη.

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Ο Ντίτερς έκανε λόγο για 580 θύματα, μεταξύ των οποίων 185 παιδιά, και υποστήριξε ότι ο γιατρός διέφυγε από τις ΗΠΑ ενώ αντιμετώπιζε ποινική δίωξη.

Ο ισχυρισμός για επιπλέον 100.000 δολάρια

Ο Ντίτερς ισχυρίστηκε επίσης ότι, παρά την οικονομική υποστήριξη που είχε προσφέρει, η Γκιλφόιλ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά του.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι του ζητήθηκε να καταβάλει επιπλέον 100.000 δολάρια για μια κάρτα American Express.

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Γιατί επέλεξε να μιλήσει τώρα

Ο Έρικ Ντίτερς εξήγησε ότι η χρονική στιγμή των καταγγελιών του συνδέεται με την ακύρωση της ετήσιας εκδήλωσής του, με τίτλο «Patriots Day Freedom Fest», η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε, αποφάσισε να ακυρώσει την εκδήλωση επειδή οι πωλήσεις εισιτηρίων VIP δεν ήταν οι αναμενόμενες.

Η δημοσιότητα που έλαβε η ακύρωση, σύμφωνα με τον ίδιο, τον έκανε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για να αναδείξει την υπόθεση του γιατρού Ντουράνι.

«Αν τα εθνικά μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτό, ίσως αν τους δώσω την ιστορία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και συνδεθεί με τη δικαστική διαμάχη του δόκτορα Ντουράνι, να μπορέσω να τραβήξω την προσοχή», εξήγησε.

Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις καταγγελίες

Η συνέντευξη του Έρικ Ντίτερς προκαλεί ερωτήματα τόσο για το περιεχόμενο των καταγγελιών του όσο και για τα κίνητρα που ο ίδιος αναγνωρίζει πίσω από τη δημοσιοποίησή τους.

Από τη μία πλευρά, υποστηρίζει ότι διαθέτει εκτενές αποδεικτικό υλικό. Από την άλλη, παραδέχεται ότι η προσωπική του δυσαρέσκεια και η επιθυμία του να προσελκύσει δημοσιότητα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να μιλήσει.