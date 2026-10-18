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Για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα ρωτήθηκε ο πρώην σύζυγός της και νυν κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «λυπηρή» και ευχόμενος στην ίδια «ό,τι καλύτερο».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας μίλησε χθες Σάββατο (17/10) στο CBS News, ενώ βρισκόταν στο Νιου Χάμσαϊρ στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας υπέρ των Δημοκρατικών.

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Ο Νιούσομ ανέφερε ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία επικοινωνία του με την πρώην σύζυγό του, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση.

«Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

California Gov. Gavin Newsom responded Saturday to the Trump administration’s decision to remove his ex-wife, Kimberly Guilfoyle, as U.S. ambassador to Greece, calling the situation "unfortunate." Speaking to CBS News’ @JaredOchacher while campaigning for Democrats in New Hampshire, Newsom said he had not spoken to Guilfoyle in some time and wished her the best. Guilfoyle’s removal comes amid allegations that she asked a Trump donor to pay off a substantial credit card bill in exchange for access to the administration. Guilfoyle has denied the allegations. — CBS News (@CBSNews) October 17, 2026