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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναδημοσίευσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ιστορία (story) της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η οποία περιλάμβανε οπτικοακουστικό υλικό από την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Πνύκα.

Η εν λόγω ανάρτηση είχε προηγηθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον ίδιο τον Ρούμπιο, πριν κοινοποιηθεί στη συνέχεια από τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

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Το σχετικό βίντεο, το οποίο έχει παραχθεί με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιεί στοιχεία της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος του είναι η ανάδειξη του κεντρικού μηνύματος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αναφορικά με την ανάγκη επανασύνδεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τις θεμελιώδεις αξίες τους.

«Μαζί οφείλουμε να ανακαλύψουμε εκ νέου το αμερικανικό πνεύμα», σημείωσε ο κ. Ρούμπιο στη λεζάντα της αρχικής δημοσίευσης, την οποία επέλεξε να προβάλει η κ. Γκιλφόιλ.