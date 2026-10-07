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Οι συνομιλίες καλύπτουν θέματα άμυνας, ενεργειακής ασφάλειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, καθώς και τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος συναντάται με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητήσουν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επίσης ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, η οποία αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς των δύο κρατών.

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Με ένα πρόγραμμα που αρχίζει στις 09:00 το πρωί και ολοκληρώνεται το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το ουσιαστικό μέρος της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ, αλλά η ατζέντα είναι πολύ ευρύτερη: άμυνα και εξοπλιστικά, ενεργειακή ασφάλεια, Ανατολική Μεσόγειος, ναυτιλία, τεχνολογία και επενδύσεις, καθώς και οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις.

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Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο

09:00 – Υπουργείο Εξωτερικών: Συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

09:30 – Κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.

10:00 – Έναρξη 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

11:00 – Αμερικανική Πρεσβεία: Επίσκεψη και εκδήλωση για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης.

12:00 – Συνέχιση των κύριων εργασιών του Στρατηγικού Διαλόγου, με θεματικές για ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις και άμυνα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 17:00.

18:00 – Πνύκα: Ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

19:00 – Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

20:00 – Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Άμυνα και εξοπλιστικά στην πρώτη γραμμή

Η αμυντική συνεργασία αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες της επίσκεψης. Οι δύο πλευρές συζητούν τόσο τη συνολική στρατηγική σχέση όσο και συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο τραπέζι βρίσκονται ζητήματα που συνδέονται με τα ελληνικά F-35, τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και την υποστήριξη αμερικανικής προέλευσης οπλικών συστημάτων και ελικοπτέρων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διεύρυνση του πλαισίου στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ανατολική Μεσόγειος και Τουρκία

Τα ελληνοτουρκικά μπορεί να μην αποτελούν αυτοτελή ενότητα της επίσημης ημερήσιας διάταξης, όμως βρίσκονται αναπόφευκτα στο γεωπολιτικό φόντο της επίσκεψης. Η Αθήνα επιδιώκει να καταστήσει σαφείς στην Ουάσιγκτον τις ελληνικές θέσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, τη σταθερότητα στην περιοχή και την ανάγκη αποφυγής εντάσεων.

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Ενέργεια: Κρήτη, LNG και Κάθετος Διάδρομος

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το ενεργειακό κεφάλαιο. Η αμερικανική πλευρά ενδιαφέρεται για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Στο ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών βρίσκονται ο Κάθετος Διάδρομος, οι εξαγωγές αμερικανικού LNG, οι έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία

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Οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις αποτελούν επίσης βασικό τμήμα των συνομιλιών. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, η ενεργειακή ασφάλεια και οι θαλάσσιες οδοί ενδιαφέρουν άμεσα και τις δύο πλευρές. Παράλληλα, στην ατζέντα βρίσκεται η Ουκρανία και η ευρωπαϊκή ασφάλεια, με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό κρίκο στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις

Ο Στρατηγικός Διάλογος δεν περιορίζεται στην υψηλή γεωπολιτική. Περιλαμβάνει θεματικές για ναυτιλία, νέες τεχνολογίες, εμπόριο και επενδύσεις, καθώς και συνεργασία σε τομείς εκπαίδευσης και πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Η ομιλία στην Πνύκα και ο συμβολισμός

Η επιλογή της Πνύκας για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο έχει ισχυρό συμβολισμό. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει από τον χώρο όπου συνερχόταν η Εκκλησία του Δήμου της αρχαίας Αθήνας, συνδέοντας τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις με τη δημοκρατική κληρονομιά και τον δυτικό πολιτικό πολιτισμό.

Το κρίσιμο τετ α τετ με Μητσοτάκη

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Η ημέρα κορυφώνεται στις 19:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συζήτηση αναμένεται να κινηθεί στην υψηλή πολιτική: άμυνα, Ανατολική Μεσόγειος, ενεργειακά σχέδια, περιφερειακές κρίσεις και η θέση της Ελλάδας στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό.

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