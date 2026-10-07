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Επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα – πολιτεία καταγωγής του ίδιου του Μάρκο Ρούμπιο– υπεγράφη στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, παρουσία του ίδιου και του ΥΠΕΘΑ, Νίκου Δένδια, μεταξύ του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δ. Χούπη, και του διοικητή της εθνοφρουράς της πολιτείας, υποστράτηγου Τζον Χάας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η επίσκεψη Ρούμπιο υπογραμμίζει τη στενή στρατηγική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, και η εν λόγω συμφωνία δίνει μια επιπλέον διάσταση στην ελληνοαμερικανική συνεργασία, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 η Ελλάδα αναζητεί τις βέλτιστες πρακτικές για να φτάσει στο επιθυμητό επιχειρησιακό επίπεδο, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις με τη στενή έννοια, όσο και για την εφεδρεία. Όπως σημείωσε, η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις και η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα «δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα» και έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική στιγμή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Από πλευράς του ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία ΗΠΑ- Ελλάδας, που συνεχίζει να ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η Εθνοφρουρά της Φλόριντα στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι τυφώνες, προσθέτοντας πως μπορεί παράλληλα να ωφεληθεί από την ελληνική τεχνογνωσία σε σεισμούς και πυρκαγιές και τονίζοντας πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαλειτουργικότητας.

Η υπογραφή της επιστολής προθέσεων επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program – SPP) και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Η συνεργασία Ελλάδας – Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτικοί ελιγμοί, υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, Διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις. Παράλληλα, δύναται να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Ως επόμενα βήματα αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Marco Rubio @SecRubio, στη σημερινή Τελετή Υπογραφής Επιστολής Πρόθεσης (Letter of Intent – LOI), για τη Συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Florida, στο πλαίσιο του Προγράμματος State Partnership Program (SPP) των ΗΠΑ. Την Επιστολή Πρόθεσης υπέγραψαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Διοικητής της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα Υποστράτηγος John HAAS. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυσή της στρατηγικής συνεργασίας 🇬🇷 – 🇺🇸 στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. #Ελλάδα #ΗΠΑ — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 7, 2026

Η Εθνοφρουρά της Φλόριντα απαρτίζεται από το σκέλος του στρατού ξηράς (Florida Army National Guard) και το σκέλος της αεροπορίας (Florida Air National Guard). Αποστολή της είναι να διατηρεί καλά εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες δυνάμεις, διαθέσιμες για ομοσπονδιακές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στις αρμοδιότητες/ δυνατότητές της περιλαμβάνονται αποστολές εκπαίδευσης, αντιμετώπισης καταστροφών, ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, υποστήριξης κ.α. Το χερσαίο σκέλος διαθέτει πάνω από 10.000 άτομα προσωπκό και το αεροπορικό πάνω από 1.900.

Όσον αφορά στην ευρύτερη αμυντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ- Ελλάδας, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, τονίζοντας πως «είναι η βασική διμερής συνθήκη, η οποία διέπει τη μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».