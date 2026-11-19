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Η στήριξη της Συμμαχίας των Προθύμων προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί ώστε η Ουκρανία να βρεθεί στην όποια διαπραγμάτευση από την ισχυρότερη δυνατή θέση, επανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβασή του στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόνισε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για ναυτικη εκεχειρία.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου. Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης υπογράμμισε ότι όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της.

Πρόσθεσε δε ότι η Ευρώπη σήμερα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.