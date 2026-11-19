Navtex για σεισμικές έρευνες στο νότιο Ιόνιο για την κοινοπραξία Chevron- HELLENiQ ENERGY εκδόθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τη σχετική Navtex, τις έρευνες θα διεξάγει το πλοίο «Ramform Tethys», που θα συνοδεύεται από τα «Thor Freyja» και «EDT Niovi». Η Navtex διαρκεί ως τις 7 Ιανουαρίου και στο πλαίσιό της ζητείται απόσταση ασφαλείας 8 ναυτικών μιλίων από την πρύμνη και 3 ναυτικών μιλίων από την πλώρη και τα πλευρά.
Ακολουθεί η πλήρης Navtex, όπως εκδόθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.
ZCZC KA07
181449 UTC NOV 26
KERKYRA RADIO NAVWARN 210/26
SOUTH IONIAN SEA – KYTHIRA SEA
1. SEISMIC SURVEY WILL BE CONDUCTED
BY VESSEL ‘RAMFORM TETHYS’
FROM 18 NOV 26 UNTIL 07 JAN 27
IN THE SEA AREA BOUNDED BY:
36-51,52N 020-48,16E
36-29,72N 020-46,66E
36-15,93N 020-58,07E
35-22,93N 022-09,79E
35-10,51N 023-18,68E
35-21,08N 023-22,49E
35-46,00N 023-17,98E
35-56,46N 023-09,51E
36-03,78N 023-15,14E
36-07,58N 023-09,34E
36-04,10N 022-58,44E
36-11,57N 022-48,80E
36-20,99N 022-45,62E
36-24,85N 022-39,18E
36-22,28N 022-28,69E
36-29,68N 022-16,23E
36-42,21N 021-42,35E
36-52,30N 021-28,51E
36-56,11N 020-53,65E
2. LENGTH OF SURVEY CABLES OVER 6NM.
CABLE ENDS ARE MARKED BY YELLOW TAIL
BUOYS WITH FLASHING LIGHT AND AIS MARKER.
3.’RAMFORM TETHYS’ WILL BE ESCORTED BY VESSELS
‘THOR FREYJA’ AND ‘EDT NIOVI’.
4. KEEP SAFETY DISTANCE 8NM FROM STERN
AND 3NM FROM SIDES AND BOW.
5. CANCEL THIS MSG 072200 UTC JAN 27.
NNNN