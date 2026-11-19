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Navtex για σεισμικές έρευνες στο νότιο Ιόνιο για την κοινοπραξία Chevron- HELLENiQ ENERGY εκδόθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική Navtex, τις έρευνες θα διεξάγει το πλοίο «Ramform Tethys», που θα συνοδεύεται από τα «Thor Freyja» και «EDT Niovi». Η Navtex διαρκεί ως τις 7 Ιανουαρίου και στο πλαίσιό της ζητείται απόσταση ασφαλείας 8 ναυτικών μιλίων από την πρύμνη και 3 ναυτικών μιλίων από την πλώρη και τα πλευρά.

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Ακολουθεί η πλήρης Navtex, όπως εκδόθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

ZCZC KA07

181449 UTC NOV 26

KERKYRA RADIO NAVWARN 210/26

SOUTH IONIAN SEA – KYTHIRA SEA

1. SEISMIC SURVEY WILL BE CONDUCTED

BY VESSEL ‘RAMFORM TETHYS’

FROM 18 NOV 26 UNTIL 07 JAN 27

IN THE SEA AREA BOUNDED BY:

36-51,52N 020-48,16E

36-29,72N 020-46,66E

36-15,93N 020-58,07E

35-22,93N 022-09,79E

35-10,51N 023-18,68E

35-21,08N 023-22,49E

35-46,00N 023-17,98E

35-56,46N 023-09,51E

36-03,78N 023-15,14E

36-07,58N 023-09,34E

36-04,10N 022-58,44E

36-11,57N 022-48,80E

36-20,99N 022-45,62E

36-24,85N 022-39,18E

36-22,28N 022-28,69E

36-29,68N 022-16,23E

36-42,21N 021-42,35E

36-52,30N 021-28,51E

36-56,11N 020-53,65E

2. LENGTH OF SURVEY CABLES OVER 6NM.

CABLE ENDS ARE MARKED BY YELLOW TAIL

BUOYS WITH FLASHING LIGHT AND AIS MARKER.

3.’RAMFORM TETHYS’ WILL BE ESCORTED BY VESSELS

‘THOR FREYJA’ AND ‘EDT NIOVI’.

4. KEEP SAFETY DISTANCE 8NM FROM STERN

AND 3NM FROM SIDES AND BOW.

5. CANCEL THIS MSG 072200 UTC JAN 27.

NNNN