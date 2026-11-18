Η πρώτη αύξηση συνδέεται με τη συμπλήρωση τριετίας και μπορεί να φτάσει τα 92 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027, για εργαζόμενους που αμείβονται με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ενδέχεται να λάβουν αυξήσεις έως 136 ευρώ μεικτά το πρώτο τετράμηνο του 2027, λόγω της συμπλήρωσης τριετιών και της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού.

Η πρώτη αύξηση συνδέεται με την προϋπηρεσία που προσμετράται από την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ η δεύτερη αναμένεται την 1η Απριλίου με την πιθανή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία την 1η Ιανουαρίου 2027 δικαιούνται προσαύξηση 10% επί του κατώτατου μισθού, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η τελική διαμόρφωση των αποδοχών εξαρτάται από την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τον συμψηφισμό με υψηλότερους καταβαλλόμενους μισθούς και τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Επιπλέον, από την 1η Απριλίου 2027 αναμένεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα επηρεάσει τις καθαρές αποδοχές των μισθωτών.

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Δύο διαδοχικές αυξήσεις μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2027 μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, με το συνολικό όφελος να φτάνει τα 136 ευρώ μεικτά τον μήνα, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ.

Η πρώτη αύξηση συνδέεται με τη συμπλήρωση τριετίας και μπορεί να φτάσει τα 92 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027, για εργαζόμενους που αμείβονται με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ.Η δεύτερη αναμένεται από την 1η Απριλίου, όταν σχεδιάζεται νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, με βασικό σενάριο την αύξησή του κατά 40 ευρώ, στα 960 ευρώ μεικτά.Ωστόσο, δεν θα πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι τις ίδιες αυξήσεις. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, το ύψος των σημερινών αποδοχών και η τελική κυβερνητική απόφαση για τον κατώτατο μισθό.

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Τριετίες: Από πότε μετρά η προϋπηρεσία

Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι. Οι τριετίες δεν ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2027. Έχουν αρχίσει να μετρούν ξανά από την 1η Ιανουαρίου 2024, μετά από σχεδόν 12 χρόνια παγώματος. Το 2027 είναι η χρονιά κατά την οποία συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία όσοι ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία την 1η Ιανουαρίου 2024. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ισχύουν τρεις διαφορετικές περίοδοι:

Περίοδος εργασίας Μετρά για τις τριετίες; Έως 14 Φεβρουαρίου 2012 ΝΑΙ Από 14 Φεβρουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 ΟΧΙ Από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά ΝΑΙ

Αυτό σημαίνει ότι η προϋπηρεσία που είχε συμπληρωθεί πριν από το πάγωμα διατηρείται, ενώ τα χρόνια εργασίας κατά την περίοδο 2012–2023 δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση νέων τριετιών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εργαζόμενος που προσλήφθηκε το 2024

Ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2024 συμπληρώνει τρία χρόνια προϋπηρεσίας την 1η Ιανουαρίου 2027. Εφόσον αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δικαιούται προσαύξηση 10%. Με κατώτατο μισθό 920 ευρώ, οι αποδοχές του αυξάνονται στα 1.012 ευρώ μεικτά.

Εργαζόμενος με προϋπηρεσία πριν από το 2012

Ένας εργαζόμενος είχε συμπληρώσει δύο χρόνια αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας πριν από το πάγωμα των τριετιών. Τα δύο αυτά χρόνια δεν χάνονται. Με έναν επιπλέον χρόνο αναγνωρισμένης εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, συμπληρώνει την πρώτη του τριετία. Συνεπώς, μπορεί να έχει θεμελιώσει δικαίωμα προσαύξησης ήδη από το 2025.

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Εργαζόμενος που προσλήφθηκε το 2018

Ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε το 2018 και συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα δεν υπολογίζει τα χρόνια 2018–2023 για τη συμπλήρωση τριετίας. Η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του αρχίζει να προσμετράται από την 1η Ιανουαρίου 2024. Επομένως, εφόσον συνεχίσει να εργάζεται και πληροί τις προϋποθέσεις, συμπληρώνει την πρώτη του τριετία την 1η Ιανουαρίου 2027.

Πόση αύξηση δίνει η πρώτη τριετία

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Για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, κάθε συμπληρωμένη τριετία δίνει προσαύξηση 10%, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες. Έτσι, η συνολική προσαύξηση μπορεί να φτάσει το 30%. Με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, οι αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία Προσαύξηση Μεικτός μισθός Χωρίς τριετία 0% 920 € 1 τριετία 10% 1.012 € 2 τριετίες 20% 1.104 € 3 τριετίες 30% 1.196 €

Τα ποσά αφορούν υπαλλήλους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

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Επιπλέον, η συμπλήρωση τριετίας δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι κάθε εργαζόμενος θα δει ισόποση αύξηση στις καταβαλλόμενες αποδοχές του, καθώς μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός με υψηλότερο ήδη καταβαλλόμενο μισθό, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Κατώτατος μισθός: Σενάριο για 960 ευρώ από τον Απρίλιο

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αναμένεται την 1η Απριλίου 2027. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 στα 960 ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 40 ευρώ ή περίπου 4,35%. Η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο ποσό, οι μισθοί με τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας θα διαμορφωθούν ως εξής:

Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία Σημερινός μισθός Μισθός από Απρίλιο 2027* Μηνιαία διαφορά Χωρίς τριετία 920 € 960 € +40 € 1 τριετία 1.012 € 1.056 € +44 € 2 τριετίες 1.104 € 1.152 € +48 € 3 τριετίες 1.196 € 1.248 € +52 €

Υπολογισμοί με βάση το υπό εξέταση σενάριο κατώτατου μισθού 960 ευρώ. Τα ποσά είναι μεικτά.

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Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο

Μια ακόμη αλλαγή που αναμένεται να επηρεάσει τις αποδοχές των μισθωτών είναι η προγραμματισμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027. Η επίδραση στις καθαρές αποδοχές θα εξαρτηθεί από την τελική κατανομή της μείωσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

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