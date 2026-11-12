Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σχεδόν 4,77 εκατομμύρια φορολογούμενοι δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ στις φορολογικές δηλώσεις του 2025 για τα εισοδήματα του 2024.

Περίπου 40.596 επαγγελματίες εμφάνισαν ετήσια καθαρά κέρδη κάτω των 1.000 ευρώ, ενώ δύο στους τρεις επαγγελματίες δήλωσαν συνολικά κέρδη μικρότερα των 10.000 ευρώ.

Περίπου 15.000 φορολογούμενοι κατέβαλαν επιπλέον φόρο 55,5 εκατομμυρίων ευρώ επειδή δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 9,29% φτάνοντας τα 115,93 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον συνολικό φόρο εισοδήματος να σημειώνει αντίστοιχη άνοδο 12,92%.

Περίπου 1,21 εκατομμύρια φορολογούμενοι επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φόρο λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία προσέθεσαν 3,88 δισεκατομμύρια ευρώ στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα.

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Τρεις αριθμοί αποτυπώνουν τις μεγάλες αντιφάσεις των εισοδημάτων στην Ελλάδα: 4,77 εκατομμύρια φορολογούμενοι δηλώνουν έως 10.000 ευρώ τον χρόνο, 40.596 επαγγελματίες εμφανίζουν κέρδη κάτω από 1.000 ευρώ ετησίως και περίπου 15.000 πολίτες επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φόρο 55,5 εκατ. ευρώ επειδή δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δαπάνες.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων Ε1 που υποβλήθηκαν το 2025 και αφορούν τα εισοδήματα του 2024.

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Εκατομμύρια φορολογούμενοι Έλληνες δηλώνουν λιγότερα από 833 ευρώ τον μήνα

Από τα περίπου 9,1 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις:

2.701.514 δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ , δηλαδή έως 417 ευρώ τον μήνα.

, δηλαδή έως 417 ευρώ τον μήνα. 4.769.821 δήλωσαν έως 10.000 ευρώ , ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 833 ευρώ τον μήνα.

, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 833 ευρώ τον μήνα. Μόλις 36.078 δήλωσαν εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν δηλωθέντα φορολογικά εισοδήματα και δεν ταυτίζονται απαραίτητα με το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα κάθε νοικοκυριού.

Επαγγελματίες δηλώνουν κέρδη στην εφορία μόλις 83 ευρώ τον μήνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Από τους 746.113 φορολογούμενους με επιχειρηματική δραστηριότητα, 40.596 δήλωσαν καθαρά κέρδη κάτω από 1.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή λιγότερα από 83 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, 138.998 επαγγελματίες, ποσοστό 18,63%, δήλωσαν κέρδη έως 6.000 ευρώ.

Το 2022, πριν από την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, περίπου οι μισοί δήλωναν κέρδη κάτω από αυτό το όριο.

Παρά τη σημαντική μεταβολή, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, περίπου δύο στους τρεις επαγγελματίες εξακολουθούν να δηλώνουν κέρδη κάτω από 10.000 ευρώ.

Η εικόνα αυτή δεν αποδεικνύει από μόνη της φοροδιαφυγή, αλλά αναδεικνύει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα χαμηλά δηλωθέντα κέρδη και στα εισοδήματα που προσδιορίζει σε αρκετές περιπτώσεις η φορολογική νομοθεσία.

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Πρόσθετος φόρος 55,5 εκατ. ευρώ για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Μια ακόμη αξιοσημείωτη διαπίστωση αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Περίπου 15.000 φορολογούμενοι δεν συγκέντρωσαν το απαιτούμενο ύψος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν συνολικά με 55,5 εκατ. ευρώ πρόσθετου φόρου.

Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 3.700 ευρώ ανά φορολογούμενο κατά μέσο όρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι επιβαρύνθηκαν εξίσου.

Αυξήθηκαν τα εισοδήματα, αλλά ακόμη περισσότερο οι φόροι

Η συνολική εικόνα δείχνει σημαντική αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων. Το 2025 υποβλήθηκαν 6.896.253 φορολογικές δηλώσεις, με τα συνολικά εισοδήματα να φτάνουν τα 115,93 δισ. ευρώ, από 106,08 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για αύξηση 9,85 δισ. ευρώ ή 9,29%. Ωστόσο, ο συνολικός φόρος εισοδήματος αυξήθηκε ακόμη ταχύτερα, κατά 12,92%, φτάνοντας τα 13,87 δισ. ευρώ.

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Ο μέσος φόρος ανά δήλωση διαμορφώθηκε στα 2.010 ευρώ, από 1.827 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το μέσο δηλωθέν εισόδημα αυξήθηκε κατά 6,47%, ο μέσος φόρος αυξήθηκε κατά 10%.

Ποιοι σηκώνουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος

Από τα 13,87 δισ. ευρώ φόρου εισοδήματος:

Κατηγορία Συνολικός φόρος Μερίδιο Μισθωτοί 5,67 δισ. € 40,9% Επαγγελματίες – επιχειρηματίες 3,74 δισ. € 27,0% Συνταξιούχοι 2,49 δισ. € 17,9% Εισοδηματίες 1,60 δισ. € 11,5% Αγρότες 0,37 δισ. € 2,7%

Μισθωτοί και επαγγελματίες καταβάλλουν μαζί σχεδόν το 68% του συνολικού φόρου εισοδήματος.

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Ένας στους έξι στην παγίδα των τεκμηρίων

Παρά την αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων, περίπου 1,21 εκατομμύρια φορολογούμενοι φορολογήθηκαν για εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που δήλωσαν, εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης. Τα τεκμήρια πρόσθεσαν συνολικά 3,88 δισ. ευρώ στο φορολογητέο εισόδημα. Μεταξύ των φορολογουμένων που επιβαρύνθηκαν περιλαμβάνονται 433.697 μισθωτοί, 350.004 συνταξιούχοι και 296.284 εισοδηματίες.