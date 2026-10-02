Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σχεδόν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 109,77 δισ. ευρώ.

Μέσα σε ένα έτος δημιουργήθηκαν 9,86 δισ. ευρώ νέων οφειλών, ενώ το θεωρητικά εισπράξιμο χρέος υπολογίζεται στα 79,27 δισ. ευρώ μετά τις διαγραφές.

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών οφειλών προέρχεται από τον ΦΠΑ, ο οποίος αποτελεί το 47,18% των συνολικών χρεών προς τη φορολογική διοίκηση.

Οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 60,24% του συνολικού χρέους, με τους μεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατομμυρίου να κατέχουν το 74,36% του υπολοίπου.

Μόλις το 6,70% των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα ρύθμισης, παρά τον μεγάλο αριθμό των οφειλετών και το ύψος του χρέους.

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Το πρόβλημα των χρεών προς την Εφορία παίρνει πλέον διαστάσεις που αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την οικονομική πίεση που εξακολουθούν να δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδόν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ το συνολικό χρέος κινείται πλέον κοντά στα 110 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, όπως αναλύονται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στο τέλος Ιουλίου 2026 οι οφειλέτες ανέρχονταν σε 3.985.112. Σε σχέση με τον Ιούνιο προστέθηκαν 129.337 οφειλέτες, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη λήξη της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

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Σχεδόν 10 δισ. ευρώ νέες οφειλές

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται νέα χρέη. Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους προστέθηκαν 9,86 δισ. ευρώ νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόκειται για ένα ποσό που πλησιάζει τα 10 δισ. ευρώ και δείχνει ότι, παρά τις εισπράξεις, τις ρυθμίσεις και τις διαγραφές, εξακολουθεί να δημιουργείται νέα γενιά οφειλετών.

Στα 109,77 δισ. ευρώ το συνολικό χρέος

Στο τέλος Ιουλίου 2026, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς τη φορολογική διοίκηση είχε διαμορφωθεί στα 109,77 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει αφού στο μεταξύ πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις και διαγραφές συνολικού ύψους 14,52 δισ. ευρώ.

Από τα 109,77 δισ. ευρώ, τα 30,50 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης. Επομένως, το θεωρητικά εισπράξιμο ή «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο χρέος περιορίζεται στα 79,27 δισ. ευρώ.

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Το εντυπωσιακό είναι ότι από αυτά μόλις 5,31 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,70%, βρίσκονται σε κάποια ρύθμιση.

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος στην κορυφή

Από το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, τα 52,69 δισ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές. Το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από τον ΦΠΑ: 24,86 δισ. ευρώ, δηλαδή το 47,18% των φορολογικών οφειλών. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με 42,22%, ενώ οι φόροι περιουσίας αντιστοιχούν σε 2,76 δισ. ευρώ.

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Υπάρχουν ακόμη 17,31 δισ. ευρώ από φορολογικά και μη φορολογικά πρόστιμα και 9,27 δισ. ευρώ από άλλες μη φορολογικές υποχρεώσεις, όπως δάνεια, δικαστικά έξοδα και καταλογισμούς.

Οι πολλοί χρωστούν λίγα – οι ελάχιστοι χρωστούν τα περισσότερα

Η κατανομή του χρέους αποκαλύπτει μια τεράστια ανισορροπία. Το 89,77% των οφειλετών βρίσκεται στις κατηγορίες χρέους έως 10.000 ευρώ, όμως σε αυτές αντιστοιχεί μόλις το 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

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Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην κορυφή: το 74,36% ολόκληρου του ληξιπρόθεσμου χρέους συγκεντρώνεται σε οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, παρότι σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται μόλις το 0,26% των οφειλετών.

Οι επιχειρήσεις χρωστούν 66,12 δισ. ευρώ

Τα νομικά πρόσωπα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο τμήμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν συνολικά 66,12 δισ. ευρώ, δηλαδή το 60,24% του συνόλου, ενώ οι οφειλές των φυσικών προσώπων ανέρχονται σε 43,65 δισ. ευρώ, ή 39,76%.

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Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις πολύ μεγάλες οφειλές: 6.554 νομικά πρόσωπα με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνουν οφειλές 55,73 δισ. ευρώ.

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Τα στοιχεία αποτυπώνουν έτσι δύο διαφορετικές πραγματικότητες: από τη μία εκατομμύρια πολίτες με σχετικά μικρές οφειλές και από την άλλη ένας πολύ μικρός αριθμός μεγαλοοφειλετών που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Και πάνω από όλα, ένα συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 109,77 δισ. ευρώ, με σχεδόν 10 δισ. ευρώ νέων οφειλών μέσα σε έναν χρόνο.