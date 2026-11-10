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Μια συνάντηση από τα παλιά είχαμε χθες το βράδυ σε γνωστή ταβέρνα της Πεντέλης. Θύμιζε Νεολαία ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Ήταν οι περισσότεροι εκεί, με πρώτο τον Κώστα Λαλιώτη. Ανάμεσά τους o Δημήτρης Ρέππας, ο Σταμάτης Μαλέλης, ο Παναγιώτης Λούσκος, ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο Δημήτρης Καρύδης, ο Γιάννης Νικολάου, ο Στρατής Λιαρέλλης και πολλοί άλλοι.

Δεν ξέρω ποιος είχε την πρωτοβουλία, αλλά φαίνεται ότι πέρασαν καλά, θυμήθηκαν τα παλιά τους και συζήτησαν για το μέλλον. «Όνειρα, προσδοκίες και ελπίδες», όπως έγραψε ο διευθυντής του Mega, Σταμάτης Μαλέλης.

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