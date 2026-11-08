Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τζούλι Άντριους παραμένει δημιουργικά δραστήρια μέσω της συγγραφής βιβλίων και της παροχής της φωνής της σε παραγωγές, στοχεύοντας στη διατήρηση της πνευματικής της εγρήγορσης.

Η επιλογή της ηθοποιού να παραμένει ενεργή πνευματικά ευθυγραμμίζεται με επιστημονικές μελέτες που συνδέουν τη διαρκή γνωστική απασχόληση με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ.

Ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι δραστηριότητες όπως η ανάγνωση, η συγγραφή και η εκμάθηση δεξιοτήτων ενισχύουν το γνωστικό απόθεμα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της γήρανσης.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι οι παρατηρούμενες συσχετίσεις αποτελούν ενθαρρυντικά ευρήματα, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν ότι η πνευματική δραστηριότητα μπορεί από μόνη της να αποτρέψει την άνοια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα 91 της χρόνια, η Τζούλι Άντριους παραμένει δημιουργική. Η θρυλική πρωταγωνίστρια των ταινιών «Μαίρη Πόπινς» και «Μελωδία της Ευτυχίας» μπορεί να έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, όμως συνεχίζει να γράφει βιβλία και να δανείζει τη φωνή της σε δημοφιλείς παραγωγές. Και όπως εξηγεί η ίδια, υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος που επιλέγει να παραμένει δημιουργικά δραστήρια: θέλει να κρατά το μυαλό της σε εγρήγορση.

Σε συνέντευξή της στο InStyle, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά του Netflix «Bridgerton», όπου εξακολουθεί να δανείζει τη φωνή της στη μυστηριώδη Lady Whistledown, αλλά και για τις αφηγήσεις της σε ένα podcast αφιερωμένο στη συγγραφέα Τζέιν Όστεν.

Advertisement

Advertisement

«Το κάνω κυρίως για να κρατώ το μυαλό μου ζωντανό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τον περασμένο Αύγουστο κυκλοφόρησε το παιδικό βιβλίο «Shy», το οποίο συνυπογράφει με την κόρη της, Έμα Γουόλτον Χάμιλτον. Πρόκειται για την 35η συνεργασία τους στα παιδικά βιβλία.

Τι αποκαλύπτει η επιστημονική έρευνα

Η επιλογή της Άντριους να παραμένει πνευματικά δραστήρια συνδέεται με ολοένα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για τη γνωστική υγεία.

Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2021 στο επιστημονικό περιοδικό The BMJ, οι άνθρωποι που απασχολούνταν σε επαγγέλματα με υψηλές γνωστικές απαιτήσεις εμφάνιζαν κατά 18% μικρότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους εργάζονταν σε λιγότερο πνευματικά απαιτητικές θέσεις.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 100.000 ανθρώπων από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίοδος της συνταξιοδότησης, ένα σημαντικό μεταβατικό στάδιο στη ζωή μας, που συχνά συνοδεύεται από αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες και στα πνευματικά ερεθίσματα.

Μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι η γνωστική λειτουργία παρουσίαζε ταχύτερη υποχώρηση αμέσως μετά την αποχώρηση από την εργασία. Οι επιστήμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η συνταξιοδότηση προκαλεί γνωστική έκπτωση. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της διατήρησης δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν τον νου, ακόμη και όταν η επαγγελματική ζωή ολοκληρώνεται.

Advertisement

Ακόμη πιο ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα μελέτης που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Neurology.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 1.939 ηλικιωμένους -οι οποίοι δεν είχαν άνοια κατά την έναρξη της μελέτης- για σχεδόν οκτώ χρόνια. Διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες με τα υψηλότερα επίπεδα πνευματικής δραστηριότητας στη διάρκεια της ζωής τους παρουσίαζαν κατά 38% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ και κατά 36% μικρότερο κίνδυνο ήπιας γνωστικής διαταραχής, σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα.

Επιπλέον, η εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ καταγράφηκε κατά μέσο όρο περισσότερο από πέντε χρόνια αργότερα, ενώ η εμφάνιση ήπιας γνωστικής διαταραχής περίπου επτά χρόνια αργότερα.

Advertisement

Από την ανάγνωση βιβλίων έως την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας

Ποιες δραστηριότητες φαίνεται να συνδέονται με καλύτερη γνωστική υγεία;

Η ανάγνωση και η συγγραφή βιβλίων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η επίσκεψη σε μουσεία και βιβλιοθήκες, αλλά και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες που εξέτασαν οι επιστήμονες.

Advertisement

Τα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία του λεγόμενου «γνωστικού αποθέματος»: της ικανότητας του εγκεφάλου να αξιοποιεί τις γνωστικές του δυνατότητες ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αλλαγές που συνοδεύουν τη γήρανση.

Advertisement

Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για συσχετίσεις και όχι για απόδειξη ότι η πνευματική δραστηριότητα αποτρέπει την άνοια.

«Τα ευρήματά μας είναι ενθαρρυντικά, καθώς υποδηλώνουν ότι η συστηματική ενασχόληση με ποικίλες δραστηριότητες που διεγείρουν τον νου σε όλη τη διάρκεια της ζωής μπορεί να επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία», ανέφερε η νευροψυχολόγος Άντρεα Ζάμιτ, μία από τις συγγραφείς της μελέτης.

Για την Τζούλι Άντριους πάντως, η δημιουργικότητα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της. Και το παράδειγμά της αναδεικνύει μια απλή, αλλά πολύτιμη ιδέα: ότι η περιέργεια, η μάθηση και η διάθεση για δημιουργία δεν έχουν ηλικία.

Advertisement

Με πληροφορίες από Science Alert, In Style, American Academy of Neurology, The BMJ