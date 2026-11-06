Πρωτιά στους πίνακες με τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης για τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σίσσυ Χρηστίδου κατέλαβε την πρώτη θέση στους επίσημους πίνακες τηλεθέασης του δυναμικού κοινού με ποσοστό 14% ξεπερνώντας την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε άνοδο στα καθαρά νούμερα φτάνοντας το 13,1% ενώ οι Αταίριαστοι κατέλαβαν την τέταρτη θέση με 12,3%.

Οι Αταίριαστοι κυριάρχησαν στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 20,1% παρά την παρουσία άλλων εκπομπών στη μεσημεριανή και βραδινή ζώνη.

Η εκπομπή First Dates πέτυχε διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης ενώ η επαναληπτική προβολή της σειράς Το σόι σου σημείωσε υψηλή απόδοση.

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ Μόσχας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών φτάνοντας το 20,9% κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

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Άλλαξαν τα δεδομένα στη σειρά κατάταξης των πρωινών εκπομπών τα καθαρά ποσοστά τηλεθέασης. Ενώ το πρωί, την πρωτιά στο δυναμικό κοινό εξασφάλισε η Super Κατερίνα με 13,8% και τη δεύτερη θέση η Σίσσυ Χρηστίδου με 13,5%, τελικά οι επίσημοι πίνακες που δεν περιλαμβάνουν τα διαφημιστικά break και υπολογίζουν την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης των εκπομπών, έφεραν τη Σίσσυ Χρηστίδου στην κορυφή με 14% και τη Κατερίνα Καινούργιου να ακολουθεί με 13,8%.

Η Πέμπτη φαίνεται πως ευνοεί τη Σίσσυ Χρηστίδου αφού και την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάρει την πρωτιά τη συγκεκριμένη μέρα στο δυναμικό κοινό, τη στιγμή που ο συνεργάτης Νίκος Συρίγος εξακολουθεί να απουσιάζει από την εκπομπή- πηγές από το επαγγελματικό του περιβάλλον λένε ότι «δεν υπάρχει ούτε θέμα απομάκρυνσης ή αποχώρησης» και πως θα επιστρέψει στα τηλεοπτικά καθήκοντά του όταν μπορέσει.

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Η ομάδα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Ανεβασμένος στα καθαρά νούμερα και ο Γιώργος Λιάγκας με 13,1% ενώ στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 12,3%. Το πρωινό δίδυμο του ΣΚΑΪ, όπως σχεδόν κάθε μέρα, οδήγησε την πρωινή κούρσα στο σύνολο με 20,1%.

Η Ζήνα Κουτσελίνη έμεινε πιο πίσω με 8,7% ενώ το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μελιτά στην ΕΡΤ1 έκανε 4% στους πίνακες με τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος

«Καθαρά» τα πράγματα στη μεσημεριανή και τη βραδινή ζώνη

Στους κερδισμένους τη ημέρας ήταν το «Studio στις 3» με 11,8% στο δυναμικό κοινό ενώ το «αντίπαλο» Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 έκανε μέσο όρο 2,1% στο δυναμικό κοινό. Στα τηλεπαιχνίδια, ο «Τροχός της Τύχης» κατάφερε να κερδίσει και το δυναμικό κοινό με 15,3%.

Διψήφια- καθαρά- ποσοστά για το First Dates της Ζενεβιέβ Μαζαρί (12,1%), ενώ η σειρά «Το σόι σου» παραμένει η χρυσή επιλογή για τον ALPHA αφού ακόμα και στην επανάληψή της έκανε μέσο όρο 19,3% προσφέροντας δυνατή ώθηση στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (16,1%) αλλά και στο «Μια γυναίκα» (12,8%) που κατάφερε να αντισταθεί στην… αντρική πίεση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ΑΝΤ1, που άγγιξε το 20,9% στο δεύτερο ημίχρονο.