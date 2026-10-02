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Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της για την πρωτοβουλία του γιου της να την καλέσει για μια συζήτηση διάρκειας σαράντα λεπτών.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Φίλιππος αποκάλυψε στη μητέρα του ότι δεν την έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τους στενούς φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου περιέγραψε με χιουμοριστική διάθεση την έκπληξη και τη μικρή απογοήτευση που ένιωσε ακούγοντας τη συγκεκριμένη απάντηση του γιου της.

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Μια τρυφερή και προσωπική στιγμή με τον 18χρονο γιο της, Φίλιππο, μοιράστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Ο γιος της βρίσκεται πλέον στο Άμστερνταμ, όπου σπουδάζει, και η παρουσιάστρια περιέγραψε στους συνεργάτες της πώς έχει αλλάξει η καθημερινή τους επικοινωνία από τότε που έφυγε για το εξωτερικό.

Όπως ανέφερε, το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν τις 23:00 και ενώ είχε ήδη ξαπλώσει για να κοιμηθεί, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Φίλιππο. Η εμφάνιση του ονόματός του στην οθόνη του κινητού της ήταν αρκετή για να την κάνει να σηκώσει αμέσως το τηλέφωνο.

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«Όλες αυτές τις μέρες που το παιδί μου είναι στο Άμστερνταμ, τον παίρνω τηλέφωνο, με κλείνει πάρα πολύ γρήγορα, ως συνήθως, μόνο όταν κάτι θέλει. Να μαγειρέψει κάτι, να πλύνει κανένα ρούχο, αυτό, αυτές οι δουλειές. Τέλος πάντων, χθες εκεί που κοιμάμαι 22:45 χτυπάει το τηλέφωνο, το παιδί μου. Βλέπω “Φίλιππος”. Το σηκώνω, λέω “ναι”. Μου λέει “έλα”. Λέω “έλα. Τι κάνεις;” Σηκώνομαι ανάβω φως. Μιλούσαμε 40 λεπτά», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που την κάλεσε για να μιλήσουν γεγονός που την έκανε να χαρεί ιδιαίτερα. Η συνομιλία αυτή ωστόσο έκρυβε και μία έκπληξη για την παρουσιάστρια.

«Πρώτη φορά με παίρνει να μου πει πώς περνάει. Μου έλεγε τα νέα του και τα λοιπά και του λέω “Ρε ψυχούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που με πήρες έτσι και μιλήσαμε, να πούμε τα νέα μας” και του λέω “Να σου πω κάτι; Γιατί δεν ανεβάζεις και στο Instagram βρε παιδί μου, να βλέπω τουλάχιστον τι γίνεται. Δεν θέλω να σε ενοχλώ όλη μέρα”. Και μου λέει, “Ε μαμά, δεν είναι, αφού ξέρεις ότι δεν ανεβάζω στο Instagram stories και τέτοια”. “Ωραία” του λέω. “Κάνε έναν στενούς, βάλε εμένα και τον μπαμπά σου”. Να βλέπω τι κάνεις. Και τι μου λέει; “Δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά έχω στενούς. Εσύ και ο μπαμπάς μου δεν είστε μέσα”. Tι πίκρα πήρα βραδιάτικα», περιέγραψε με χιούμορ η Σίσσυ Χρηστίδου.