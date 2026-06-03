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Το βρετανικό κανάλι ITV απολογήθηκε καθώς μετέδωσε ζωντανά σε δημοφιλή πρωινή του εκπομπή βίντεο με τη λέξη «μ****ι» στις 8 π.μ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Good Morning Britain» την Τρίτη, οι παρουσιαστές της εκπομπής πήραν συνέντευξη από την Αυστραλή σταρ της Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ, πριν τη ρωτήσουν για την πρόσφατη εμφάνισή της στο μουσικό φεστιβάλ «Mighty Hoopla» το Σαββατοκύριακο.

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Δυστυχώς για τους παραγωγούς της εκπομπής, στη συνέχεια έδειξαν ένα βίντεο με την εμφάνιση της Αυστραλής τραγουδίστριας στη σκηνή, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι ένας θαυμαστής στο πλήθος του Mighty Hoopla κρατούσε ένα πολύχρωμο πανό με τη λέξη που αρχίζει από «μ», το οποίο και έδειξαν χωρίς να θολώσουν την εικόνα για να μην είναι ευδιάκριτη.

Ένας εκπρόσωπος του ITV δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Ζητούμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές που προσβλήθηκαν από την τυχαία εμφάνιση της βρισιάς, η οποία εμφανίστηκε σε πλάνα από τη συναυλία».

«Μόλις εντοπίστηκε το λάθος, διορθώθηκε και δεν εμφανίστηκε στα κανάλια +1 και ITVX.» (σ.σ υπηρεσίες streaming).

Η Ντέλτα διανύει μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας μετά την εμφάνισή της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον περασμένο μήνα, όπου χάρισε στην Αυστραλία το καλύτερο αποτέλεσμα της τελευταίας δεκαετίας, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με το τραγούδι της «Eclipse».