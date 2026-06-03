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Η αστυνομία της Νέας Υόρκης διεξάγει έρευνα, μετά την εμφάνιση πολλών βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, στα οποία φαίνονται γκρουπ ατόμων να εισέρχονται και να βγαίνουν έξω από φρεάτια του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.

Τα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία καταγράφηκαν από τις κάμερες παρακολούθησης σε διάφορες γειτονιές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, πιστεύεται ότι αναζητούν αντικείμενα αξίας στους υπονόμους σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

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Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πίσω από όλα τα περιστατικά βρίσκεται το ίδιο γκρουπ. Σε ένα βίντεο, φαίνεται μια ομάδα ανδρών να αφαιρεί ένα καπάκι φρεατίου και στη συνέχεια να κατεβαίνει στον υπόνομο, για να ξαναεμφανιστεί λίγες ώρες αργότερα.

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Γουίλιαμσμπουργκ του Μπρούκλιν, καταγράφηκε μια ομάδα περίπου επτά ατόμων να βγαίνουν από ένα φρεάτιο συντήρησης στη μέση μιας διασταύρωσης, μπροστά στα μάτια των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Μερικοί φορούσαν φακούς στο κεφάλι και κουβαλούσαν κάτι που έμοιαζε με φτυάρια και άλλα εργαλεία. Ένας από αυτούς παραλίγο να πατηθεί από ένα όχημα καθώς βγαίναν από το φρεάτιο.

«Η είσοδος στο αποχετευτικό δίκτυο είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη», δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος του Τμήματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (DEP) της πόλης.

«Τα αποχετευτικά συστήματα ενδέχεται να ενέχουν πολλούς κινδύνους, όπως επιβλαβή και ενδεχομένως θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, κίνδυνο πλημμύρας και περιορισμένους χώρους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του DEP. «Για τους λόγους αυτούς, το κοινό δεν πρέπει ποτέ να εισέρχεται σε σωλήνες, αποχετεύσεις, λεκάνες συλλογής, φρεάτια ή εκβολές».

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία έλαβε αναφορές για αρκετούς άγνωστους που αφαίρεσαν καλύμματα φρεατίων και εισέβαλαν στο αποχετευτικό δίκτυο.

«Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά εγκατέλειψαν τον τόπο με άγνωστο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση», δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης στο BBC. «Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η έρευνα συνεχίζεται».

Οι άνδρες που καταγράφηκαν σε βίντεο να βγαίνουν από ένα φρεάτιο αποχέτευσης πιστεύεται ότι είναι «κυνηγοί θησαυρών» και αστικοί εξερευνητές που αναζητούν αντικείμενα αξίας στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο CBS News.

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Οι άνδρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διάρρηξη εάν συλληφθούν.

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