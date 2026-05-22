Τον περασμένο Μάρτιο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη, επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και, λίγους μήνες μετά, ήρθε στο φως η αστυνομική αναφορά.

Η 44χρονη τραγουδίστρια παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως «πιθανώς θα μπορούσε να πιει τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σας φροντίσει, είμαι άγγελος» προτού αρνηθεί ένα αλκοτέστ.

WATCH: Britney Spears dashcam shows cops cuffing her after failing sobriety test 🎥 https://t.co/XWMH7KbhsW — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Αφότου οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, ανακάλυψαν μια καφέ τσάντα στο όχημά της που περιείχε ένα μπουκάλι Adderall, ένα φάρμακο που δεν είχε συνταγογραφηθεί στην τραγουδίστρια. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν επίσης ένα «άδειο ποτήρι κρασιού στην ποτηροθήκη ανάμεσα στο κάθισμα του οδηγού και το κάθισμα του συνοδηγού».

Britney Spears collaborativa mentre viene ammanettata – Marzo 2026 pic.twitter.com/jhM8cdBfDa — Britney Planet Italia (@BritneyPlanet) May 21, 2026

Ερωτηθείσα αν βρισκόταν υπό την επήρεια οποιωνδήποτε φαρμάκων ή ναρκωτικών πριν καθίσει πίσω από το τιμόνι, η Σπίαρς ισχυρίστηκε ότι είχε πάρει 200 ​​mg Lamictal, ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο που χρησιμοποιείται κυρίως ως αντισπασμωδικό, και 40 mg Prozac.

Κατά την έξοδο από το όχημα, οι αστυνομικοί περιέγραψαν την ομιλία της ως «γρήγορη και ασαφή, το βάδισμά της ήταν ασταθές και τα δάχτυλά της κινούνταν νευρικά».

«Ρώτησα τη Σπίαρς αν είχε καταναλώσει αλκοολούχο ποτό πριν οδηγήσει και μου είπε ότι είχε πιει μια μιμόζα όταν ξύπνησε ‘γύρω στις 2 μ.μ.’», ανέφερε η έκθεση. «Ρώτησα τη Σπίαρς, σε κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, όπου το μηδέν αντιστοιχεί στην εντελώς νηφάλια κατάσταση και το δέκα στην πιο μεθυσμένη στιγμή που έχει βρεθεί ποτέ, πού θα τοποθετούσε το τρέχον επίπεδο μέθης της. Η Σπίαρς τοποθετεί το τρέχον επίπεδο μέθης της στο ‘Μηδέν’».

Οι εναλλαγές στη διάθεσή της: «Ελάτε σπίτι μου, έχω και πισίνα» είπε στους αστυνομικούς

Οι αξιωματικοί σημείωσαν ότι η τραγουδίστρια είχε «δραστικές εναλλαγές διάθεσης» κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης και παρατήρησαν την αλλαγή της διάθεσής της από «συγκρουσιακή και ταραγμένη σε επιδεικτική και υπάκουη».

«Μπορείτε να έρθετε σπίτι μου — θα σας φτιάξω φαγητό ή λαζάνια ή ό,τι άλλο θέλετε», είπε στους αστυνομικούς σε βίντεο. «Έχω και πισίνα».

