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Το περιοδικό ΟΚ! δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του ζευγαριού που απαθανατίστηκαν μαζί κατά τη διάρκεια πρόσφατης απόδρασης στους Παξούς.

Η παρουσιάστρια επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ενώ συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.

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Το τελευταίο διάστημα όμως, η Σίσσυ Χρηστίδου δεν κρύβει στους δικούς της ανθρώπους ότι διανύει μια

πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς βρίσκεται σε σχέση με τον 36χρονο επιχειρηματία και καλαθοσφαιριστή Στέφανο Νεδέλκο.

Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει πρώτη η HuffPost, η γνωριμία τους έγινε το προηγούμενο Πάσχα στην Κέρκυρα όπου ο ίδιος ζει και δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται στην τοπική ομάδα μπάσκετ Φαίακας.

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Το περιοδικό ΟΚ! δημοσιεύει σήμερα τις πρώτες φωτογραφίες του ζευγαριού που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας απόδρασης που έκανε η 46χρονη παρουσιάστρια στο κοσμοπολίτικο νησί του Ιονίου. Στις συγκεκριμένες εικόνες το ζευγάρι μόλις έχει επιστρέψει από μια ολιγόωρη απόδραση με φουσκωτό σκάφους στους Παξούς, ενώ μαζί τους βρίσκονταν κοινοί τους φίλοι.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος απαθανατίστηκαν πρώτη φορά μαζί.

Η ίδια η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έκρυψε ότι πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στην Κέρκυρα. Όπως επισημαίνεται στο άρθρο του ΟΚ! αυτή είναι η πρώτη φορά που γνωστοποιείται σχέση της παρουσιάστριας μετά το διαζύγιό της, με την ίδια ωστόσο να παραμένει διακριτική αποφεύ-γοντας τις δημόσιες εμφανίσεις με τον νέο της σύντροφο, ο οποίος την επισκέπτεται στην Αθήνα όποτε το επιτρέπουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του φωτογραφικού φακού.

Σίσσυ Χρηστίδου: Πάνω απ’ όλα μητέρα

Για τη Σίσσυ Χρηστίδου, προτεραιότητα αποτελούν τα παιδιά της, ο 18χρονος Φίλιππος και ο 13χρονος Μιχαήλ – μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες η ίδια ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο της γιο στο Άμστερνταμ, όπου εκείνος ξεκίνησε τις σπουδές του.

Η νέα σεζόν τη βρίσκει ανανεωμέη τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή, καθώς επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στην καθημερινή πρωινή ζώνη με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, σημειώνοντας παραπάνω από ικανοποιητική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης.

Οι αποκλειστικές φωτογραφίες της Σίσσυς Χρηστίδου με τον νέο της σύντροφο φιλοξενούνται στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!