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Η μετακόμιση της συντρόφου του τραγουδιστή σε νέο σπίτι πυροδότησε φήμες για πιθανή κρίση ή οριστικό χωρισμό του ζευγαριού.

Ο Χρήστος Μάστορας απέρριψε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να φλερτάρει με τη Μελίνα Νικολαΐδη, επικρίνοντας τη διακίνηση ανακριβών πληροφοριών.

Η απουσία κοινών εμφανίσεων το τελευταίο διάστημα ενισχύει τις φήμες για τη λήξη της σχέσης τους, παρά το γεγονός ότι διατηρούν την επαφή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας τη μεταξύ τους σχέση ως ιδιαίτερα σημαντική.

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Στα μέσα του καλοκαιριού ακουγόταν έντονα ότι ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη περνούσαν μία κρίση στη σχέση τους. Μία κρίση που φαίνεται ότι είχε ξεπεραστεί μετά τις διακοπές τους στην Πάρο. Στη συνέχεια όμως η είδηση της μετακόμισης της 30χρονης συντρόφου του 39χρονου τραγουδιστή σε νέο σπίτι προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

Δημοσιεύματα μάλιστα είχαν αναφέρει τότε ότι ο Χρήστος Μάστορας φλέρταρε με την κόρη της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα, καθώς τους είχαν δει να διασκεδάζουν σε κοινή παρέα στην Πάρο, γεγονός που είχε προκαλέσει την ενόχληση του τραγουδιστή, o οποίος δήλωνε στη Real News:

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«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση. Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait», δηλώνει ο Χρήστος Μάστορας.

Πιο έντονη ήταν όμως τότε η αντίδραση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, μέσα από το Instagram της, απειλώντας να προσφύγει στη δικαιοσύνη:

Το πρωί της Παρασκευής, η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου ισχυρίστηκε στον αέρα του Happy Day ότι οι πληροφορίες της αναφέρουν πως ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχουν χωρίσει πλέον οριστικά, συμπληρώνοντας ότι ελπίζει να διαψευστεί.

Η τελευταία φορά που τους είχαν απαθανατίσει οι φωτογράφοι ήταν τον Μάρτιο στην κηδεία της Μαρινέλλας.

Μάστορας- Καληφώνη: Δεν υπάρχει unfollow στο Instagram

Αν και ο Χρήστος Μάστορας είχε πάει μαζί με την αγαπημένη του στην κηδεία της Μαρινέλλας τον Μάρτιο, στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στις 14 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε μόνος του, ενώ την ίδια μέρα εκείνη δεν παρακολούθησε την εμφάνισή του στη μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Χρήστος Μάστορας με τον Γιώργο Νταλάρα στο Καλλιμάρμαρο.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν πως η σχέση ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι «σχέση ζωής», χωρίς όμως να διαψεύδουν ούτε να επιβεβαιώνουν ότι έχουν χωρίσει. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να ακολουθεί ο ένας τον άλλον στο Instagram μπορεί πάντως να σημαίνει ότι ο φημολογούμενος χωρισμός δεν είναι οριστικός.