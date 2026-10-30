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Μεγάλη «μάχη» -με ανεβασμένες επιδόσεις- έδωσε το Happy Day με την «Κοινωνία ώρα MEGA» που πήρε την πρωτιά το πρωί της Πέμπτης: 19,9% για την παρέα της Σταματίνας Τσιμτσιλή και 20,9% για το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη.

Τα υψηλότερα ποσοστά στο Happy Day χάρισε ο Δήμος Βερύκιος (26,7%), ενώ η «Κοινωνία ώρα MEGA» άγγιξε το 32% σε τέταρτο. Πολύ χαμηλή επίδοση στο δυναμικό κοινό για το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 (5%), διψήφια ποσοστά τόσο για το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ (11,4%) και την «Ώρα Ελλάδος» του OPEN (11,4%).

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

To MEGA ευνοήθηκε και στην επόμενη ζώνη, με το «Χαμογέλα και πάλι» να παίρνει την πρωτιά με 15%. Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 12,7% (σταθερή πρωτιά στο σύνολο με 17,9%) με την Κατερίνα Καινούργιου να ακολουθεί με 11,3%, τον Γιώργο Λιάγκα να σημειώνει 9,9% και τη Ζήνα Κουτσελίνη 9,1%.

Η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσελκύσει το δυναμικό κοινό- αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία ώρα ήταν σταθερά κάτω από το 2%, ενώ το «Studio στις 3» έκανε μέσο όρο 7,9%.

Ο ALPHA πήρε την πρωτιά στη βραδινή ζώνη

Στην prime time ζώνη ο ALPHA πήρε την πρωτιά με τις σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (18,4%) και «Μια γυναίκα» (18,4%), ενω η πρεμιέρα τη σειράς του MEGA «Νταντά της γειτονιάς» έκανε 11,8% στο κοινό 18-54 με τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» να πέφτουν στο 8,7%.

«Νταντά της γειτονιάς»

Ικανοποίηση στο STAR για το First Dates (11,8%), ακόμα πιο ψηλά στο σύνολο οι «Μπλε ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ (16,9%).

Στη late night ζώνη, ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένη τη Φαίη Σκορδά έκανε μέσο όρο 6,9% ενώ η «Κοινωνία άνω κάτω» του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο OPEN πλησίασε αρκετά με 6,3%.