Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γαλλία ενημέρωσε γραπτώς την Τουρκία για την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Οι αρμόδιες αρχές της Αθήνας και της Λευκωσίας εξέδωσαν τις απαραίτητες άδειες για τις έρευνες εντός των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας τους.

Η επικοινωνία του Παρισιού προς την Άγκυρα αποτελεί απλή ενημέρωση και δεν συνεπάγεται αναγνώριση οποιασδήποτε τουρκικής δικαιοδοσίας στην επίμαχη περιοχή της Μεσογείου.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναχωρεί τη Δευτέρα από το Ηράκλειο για να ξεκινήσει τις προγραμματισμένες έρευνες βόρεια της Κρήτης.

Η αποστολή πραγματοποιείται εν μέσω έντασης με την Τουρκία, η οποία διατηρεί τις διεκδικήσεις της εκδίδοντας αντι-NAVTEX για τις θαλάσσιες περιοχές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Γραπτή επικοινωνία μέσω διπλωματικών διαύλων φέρεται να υπήρξε μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας μετά την έκδοση των σχετικών αδειών από την Ελλάδα και την Κύπρο για την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI).

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Σταύρος Ιωαννίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η γαλλική πλευρά ενημέρωσε την Άγκυρα για την έναρξη των εργασιών, χωρίς ωστόσο η επικοινωνία να περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από μια απλή ενημέρωση.

Advertisement

Advertisement

«Έγινε ενημέρωση για την έναρξη των εργασιών και τίποτε παραπάνω», σημείωσε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Οι άδειες δόθηκαν από Αθήνα και Λευκωσία

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι άδειες για την εκτέλεση των εργασιών εκδόθηκαν από την Αθήνα για το τμήμα που αφορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα και από τη Λευκωσία για το τμήμα που αφορά την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Αντίθετα, προς την Τουρκία κοινοποιήθηκε απλώς η έναρξη των εργασιών, χωρίς η συγκεκριμένη επικοινωνία να συνιστά αναγνώριση οποιασδήποτε τουρκικής δικαιοδοσίας.

«Δεν έχει σημασία αν έγινε γραπτώς, προφορικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σημασία έχει η ουσία, ότι επρόκειτο για μια απλή ενημέρωση προς τρίτους και οι άδειες δόθηκαν από την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε ο Σταύρος Ιωαννίδης.

Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Τη Δευτέρα αποπλέει τελικά το «Abeille Marengo»

Για το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου μετατίθεται τελικά ο απόπλους του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση των προετοιμασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.



Πίσω, ωστόσο, από την αναχώρηση του γαλλικού σκάφους διαμορφώνεται ένα πολύ πιο σύνθετο σκηνικό, με την Άγκυρα να εξακολουθεί να δυναμιτίζει το κλίμα μέσω αντι-NAVTEX και να επιμένει στις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Advertisement

Η μετάθεση του απόπλου αποδίδεται στις καιρικές συνθήκες, αλλά και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός με τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται πλέον στο πότε θα σηκώσει άγκυρα το «Abeille Marengo». Το πραγματικό ερώτημα είναι μέχρι πού θα φτάσουν οι έρευνες και, κυρίως, εάν το γαλλικό πλοίο θα βρεθεί στις θαλάσσιες περιοχές όπου η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει τις δικές της αμφισβητήσεις.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενημερώσεων και του επιχειρησιακού συντονισμού με το Πολεμικό Ναυτικό και την Υδρογραφική Υπηρεσία, μεταθέτουν χρονικά την αναχώρησή του. Όλα αυτά, μάλιστα, εξελίσσονται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διπλωματική συγκυρία, καθώς οι τουρκικές αντιδράσεις απέναντι στην ελληνική NAVTEX επαναφέρουν με ένταση στο προσκήνιο τη σύγκρουση Αθήνας και Άγκυρας για τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρώτα οι δοκιμές βόρεια της Κρήτης και μετά η πορεία προς την Κάρπαθο

Το επιχειρησιακό πλάνο της αποστολής προβλέπει αρχικά την κίνηση του «Abeille Marengo» βόρεια της Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές και έλεγχοι των συστημάτων βυθομέτρησης. Πρόκειται για το πρώτο κρίσιμο στάδιο, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα προτού αναπτυχθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες.

Advertisement

Ακολούθως, το γαλλικό ερευνητικό αναμένεται να κινηθεί εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, ακολουθώντας τις συντεταγμένες που περιλαμβάνονται στην ελληνική NAVTEX.

Στο επίκεντρο η επικοινωνία Παρισιού – Άγκυρας

Το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας έχει απασχολήσει και τον τουρκικό Τύπο. Οι εφημερίδες Hurriyet και Sozcu παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ειδικότερα, η Hurriyet είχε αναφέρει ότι η Τουρκία ανέμενε γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική πλευρά, καθώς το Παρίσι βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών λόγω της συμμετοχής γαλλικών εταιρειών στην υλοποίηση του έργου.

Advertisement

Παράλληλα, η τουρκική εφημερίδα είχε συνδέσει την εξέλιξη των εργασιών με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης, επικαλούμενη και ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία «η διαδικασία συγκατάθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πρωινή ανάρτησή του, χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την προώθηση του έργου την έκδοση της άδειας εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου, καθώς και της σχετικής NAVTEX.

Advertisement

Advertisement