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Συναγερμός έχει σημάνει στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από τον εντοπισμό μιας βαλίτσας σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αλκαμένους 5 και Χαρίσσης, στο εσωτερικό της οποίας εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός.

Σύμφωνα πληροφορίες της ΕΡΤ, αλλοδαπός, γεννημένος το 1997, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και ενημέρωσε ότι στο σημείο βρίσκεται μια βαλίτσα από την οποία αναδύεται οσμή. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βαλίτσας υπήρχε πτώμα.

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Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.